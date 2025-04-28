Шумер розкритикував підхід Трампа до війни в Україні: Своїми діями ставить під загрозу стосунки з європейськими союзниками та надає сил Китаю та Ірану
Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер засудив дії президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни, заявивши, що Сполучені Штати ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "слабкою" перед зовнішніми ворогами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Шумер виступив проти дипломатії, яка відхиляється від підтримки України та критикує Європу. Демократ вважає, що Європа може втратити довіру до США.
Також лідер Демократичної партії в Сенаті припускає, що стратегія Трампа може "надати сил" супротивникам Америки, таким як Китай та Іран.
"Найгірше те, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це посилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північній Кореї, Ірані, що якщо ви встанете і будете залякувати Трампа, ви досягнете свого", — вважає він.
Шумер сказав, що було б "моральною трагедією підставити Зеленського" і відмовитися від переговорів про припинення вогню. Він вважає, що президент "рухається в цьому напрямку".
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Не подобається? Велкам ту раша, КНДР, БРСР, Іран.
Там у "парламенті" на адресу лінії Партії слова кривого не почуєш.
І поки ти , трампіська шавка, гарчиш на демократів Україна через тобі подібних опиняється у все більшій дупі
Надав Україні зброї на 150 млрд $ безкоштовно
Хр-р-р-тьфу на тебе Витрись , маня
так само, сша буде доведено до банкрутства, як що крім кип'ятіння води, нічого не робити.
принцип, ну, ми ж демократично обрали, то треба терпіти до кінця, погано закінчиться.
приклад тому, україна!
Твоя цифра занижена , а щодо номеклатури то
1) У нас немає стільки пілотів Ф-16 скіки був запит літаків. Звичайно це не одобрили
2) Патріоти були замовлені , але там черга. Упс , чогось ти це не зазничив. Бо тоді твоя маніпуляція розсипається
3) Було надано зброї стільки . що її вистачило на звільнення Харківської , Сумської , Чернігівської і Київської області + міста Херсон
Ще б і південь до Криму звільнили , якби не саботаж Зе-шапіто
Підтримка у ленд-лізу була, але бюджет лендлізу мага чорти так і не затвердили
Дуже зручно не згадувати про це
Тут явна і дуже дешева маніпуляція, або ти просто не розумієш як лендліз працює - тоді варто почитати (бодай Wiki)
Ти б ще трампона процтував з його 350 мільярдами. Така цифра тобі більше подобається? Мабуть ти не зовсім розумієш різницю між 'committed', 'appropriated", "delivered" та "contracted". Ну ось почитай, що це таке, а потім будеш писати різну фігню.
1) Ага, і пілотів почати навчати вони не могли? От треба було зволікати до 2023 року, бо раніше ніяк. Що за тупість...
2) Петріоти БУЛИ в наявності. Їх нам давали європейці (німці, голандці, румуни). Останню, яку нам передали, ми отримали з Польщі. Surprise, surprsie...
3) Всі перераховані тобою області були звільнені не завдяки тим жалюгідним кількостям M-777, хімарсам, хамві та стінгерів/джавелінів. Просто у кацапів не було стільки живої сили та укріплень як зараз. До речі, наш невдалий контрнаступ це продемонстрував дуже переконливо.