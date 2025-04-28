Шумер розкритикував підхід Трампа до війни в Україні: Своїми діями ставить під загрозу стосунки з європейськими союзниками та надає сил Китаю та Ірану

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер засудив дії президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни, заявивши, що Сполучені Штати ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "слабкою" перед зовнішніми ворогами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Шумер виступив проти дипломатії, яка відхиляється від підтримки України та критикує Європу. Демократ вважає, що Європа може втратити довіру до США.

Також лідер Демократичної партії в Сенаті припускає, що стратегія Трампа може "надати сил" супротивникам Америки, таким як Китай та Іран.

"Найгірше те, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це посилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північній Кореї, Ірані, що якщо ви встанете і будете залякувати Трампа, ви досягнете свого", — вважає він.

Шумер сказав, що було б "моральною трагедією підставити Зеленського" і відмовитися від переговорів про припинення вогню. Він вважає, що президент "рухається в цьому напрямку".

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