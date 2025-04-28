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Шумер розкритикував підхід Трампа до війни в Україні: Своїми діями ставить під загрозу стосунки з європейськими союзниками та надає сил Китаю та Ірану

Чак Шумер розкритикував Трампа

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер засудив дії президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни, заявивши, що Сполучені Штати ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "слабкою" перед зовнішніми ворогами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Шумер виступив проти дипломатії, яка відхиляється від підтримки України та критикує Європу. Демократ вважає, що Європа може втратити довіру до США.

Також лідер Демократичної партії в Сенаті припускає, що стратегія Трампа може "надати сил" супротивникам Америки, таким як Китай та Іран.

"Найгірше те, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це посилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північній Кореї, Ірані, що якщо ви встанете і будете залякувати Трампа, ви досягнете свого", — вважає він.

Шумер сказав, що було б "моральною трагедією підставити Зеленського" і відмовитися від переговорів про припинення вогню. Він вважає, що президент "рухається в цьому напрямку".

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Автор: 

Трамп Дональд (5706) війна в Україні (3988) Шумер Чак (1)


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Топ коментарі
+5
Публічна критика політичних опонентів - ознака демократії.
Не подобається? Велкам ту раша, КНДР, БРСР, Іран.
Там у "парламенті" на адресу лінії Партії слова кривого не почуєш.
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28.04.2025 10:25
+3
Може трамп порозумнішає?
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28.04.2025 10:37
+1
Робота в них така: критикувати опонентів. Байдена так само критикував, чи мовчав в тряпочку?
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28.04.2025 10:08
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Робота в них така: критикувати опонентів. Байдена так само критикував, чи мовчав в тряпочку?
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28.04.2025 10:08 Відповісти
це дем.партія! це як ярмак кловуна критикуватиме
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28.04.2025 10:21 Відповісти
Публічна критика політичних опонентів - ознака демократії.
Не подобається? Велкам ту раша, КНДР, БРСР, Іран.
Там у "парламенті" на адресу лінії Партії слова кривого не почуєш.
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28.04.2025 10:25 Відповісти
це, не може подобатись, чи не подобатись. це така робота. пустопорожній струс повітря, яке ніяк ні на що не впливає.
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28.04.2025 10:40 Відповісти
Це макання у факти , підкацапничку
І поки ти , трампіська шавка, гарчиш на демократів Україна через тобі подібних опиняється у все більшій дупі
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28.04.2025 10:50 Відповісти
Розкажи нам потужний патріоте, як за Байдена ми тільки перемагали, а за Трампа почали втрачати території.
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28.04.2025 11:59 Відповісти
А що ж поганого зробив Байде, довбойоб підкацапний ?
Надав Україні зброї на 150 млрд $ безкоштовно
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28.04.2025 10:48 Відповісти
Цей Шумер часом не нащадок шумерської цивілізації?
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28.04.2025 10:36 Відповісти
Боже . яких кінчених підкацапників завезли погарчати на прибічників України
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28.04.2025 10:51 Відповісти
З-за кордону видніше...
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28.04.2025 10:54 Відповісти
Заздриш , що виявися лохом і повірив у шашлики ...
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28.04.2025 10:57 Відповісти
Гидую ухилянтом.
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28.04.2025 11:00 Відповісти
Ну то бігом у ТЦК , ухилянте
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28.04.2025 11:02 Відповісти
Ну правильно, що ти з України здриснув! Тут дебіли не потрібні.
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28.04.2025 11:05 Відповісти
Дебіли повірили у шашлики, потім у трупа з його миром за один день , а зараз ці підкацапні шавки гарчать на проукраїнських демократів
Хр-р-р-тьфу на тебе Витрись , маня
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28.04.2025 11:07 Відповісти
Може трамп порозумнішає?
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28.04.2025 10:37 Відповісти
звичайно, як наш наріт на крайніх виборах.
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28.04.2025 11:10 Відповісти
рудий фрік професійний банкрут.
так само, сша буде доведено до банкрутства, як що крім кип'ятіння води, нічого не робити.
принцип, ну, ми ж демократично обрали, то треба терпіти до кінця, погано закінчиться.
приклад тому, україна!
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28.04.2025 10:43 Відповісти
Ну і що? Це просто заява. Ви зараз нічого не можете зробити, бо не маєте більшості у Конгресі. Треба було раніше чухатися, коли ще рудий клоун не був президентом. В тому числі і з лендлізом, який ваш президент так і не надав Україні. Хоча ви ж за нього і проголосували.
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28.04.2025 10:47 Відповісти
Fact check : misleading statement . Your work is lame , maga braindead
Твоя цифра занижена , а щодо номеклатури то
1) У нас немає стільки пілотів Ф-16 скіки був запит літаків. Звичайно це не одобрили
2) Патріоти були замовлені , але там черга. Упс , чогось ти це не зазничив. Бо тоді твоя маніпуляція розсипається
3) Було надано зброї стільки . що її вистачило на звільнення Харківської , Сумської , Чернігівської і Київської області + міста Херсон
Ще б і південь до Криму звільнили , якби не саботаж Зе-шапіто
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28.04.2025 11:49 Відповісти
Якби нам допомогу надали ленд-лізом (навіть з урахуванням усіх поправок) то Трамп мав би цілком законні підстави вимагати повернути її назад. Байден просто не дивлячись на те, що з нього вже сипалось зміг все-таки передбачити і цей сценарій, і тому надав перевагу іншим шляхам постачання (і слава богу). Я вже і не думав, що після останніх подій, хтось ще згадує той ленд-ліз.
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28.04.2025 11:35 Відповісти
Fact check : misleading statement . Your work is lame , maga braindead
Підтримка у ленд-лізу була, але бюджет лендлізу мага чорти так і не затвердили
Дуже зручно не згадувати про це
Тут явна і дуже дешева маніпуляція, або ти просто не розумієш як лендліз працює - тоді варто почитати (бодай Wiki)
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28.04.2025 11:54 Відповісти
Wow!!! Check out the big brain on Brad. You smart, mofo.

Ти б ще трампона процтував з його 350 мільярдами. Така цифра тобі більше подобається? Мабуть ти не зовсім розумієш різницю між 'committed', 'appropriated", "delivered" та "contracted". Ну ось почитай, що це таке, а потім будеш писати різну фігню.

1) Ага, і пілотів почати навчати вони не могли? От треба було зволікати до 2023 року, бо раніше ніяк. Що за тупість...
2) Петріоти БУЛИ в наявності. Їх нам давали європейці (німці, голандці, румуни). Останню, яку нам передали, ми отримали з Польщі. Surprise, surprsie...
3) Всі перераховані тобою області були звільнені не завдяки тим жалюгідним кількостям M-777, хімарсам, хамві та стінгерів/джавелінів. Просто у кацапів не було стільки живої сили та укріплень як зараз. До речі, наш невдалий контрнаступ це продемонстрував дуже переконливо.
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28.04.2025 12:09 Відповісти
 
 