Через Мармаросы в Румынию: спасатели обнаружили четырех уклонистов, которые заблудились в горах

В ночь на 28 апреля румынские горные спасатели эвакуировали четырех граждан Украины, которые пересекли границу через Мармаросы в Румынию.

Об этом сообщил директор Государственной службы горного спасения уезда Марамуреш Дан Бенга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Как отмечается, украинцы обратились за помощью вечером 27 апреля. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и усложнилась после полуночи. Сначала были найдены трое мужчин в возрасте 21, 26 и 40 лет. Один из них имел высокую температуру из-за физического истощения, другой - инфицированную рану на руке. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали с горы. Одного из украинцев доставили в медицинский пункт, а двух других передали властям для дальнейших процедур.

Во время спасательной операции поступило еще одно сообщение о пропавшем украинце. После более пяти часов поисков спасатели нашли 34-летнего мужчину, который не имел серьезных проблем со здоровьем. Ему предоставили чай, еду и после осмотра также эвакуировали и передали компетентным органам.

Операции по спасению проводились при поддержке пограничной полиции секторов Валеа-Вишеулу и Поениле-де-суб-Мунте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перевоз уклониста в Польшу за $15 000: в Киеве задержан правоохранитель, - ГПСУ. ФОТОрепортаж