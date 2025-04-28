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Новости Уклонение от мобилизации
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Через Мармаросы в Румынию: спасатели обнаружили четырех уклонистов, которые заблудились в горах

пограничники, граница, горы

В ночь на 28 апреля румынские горные спасатели эвакуировали четырех граждан Украины, которые пересекли границу через Мармаросы в Румынию.

Об этом сообщил директор Государственной службы горного спасения уезда Марамуреш Дан Бенга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Как отмечается, украинцы обратились за помощью вечером 27 апреля. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и усложнилась после полуночи. Сначала были найдены трое мужчин в возрасте 21, 26 и 40 лет. Один из них имел высокую температуру из-за физического истощения, другой - инфицированную рану на руке. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали с горы. Одного из украинцев доставили в медицинский пункт, а двух других передали властям для дальнейших процедур.

Во время спасательной операции поступило еще одно сообщение о пропавшем украинце. После более пяти часов поисков спасатели нашли 34-летнего мужчину, который не имел серьезных проблем со здоровьем. Ему предоставили чай, еду и после осмотра также эвакуировали и передали компетентным органам.

Операции по спасению проводились при поддержке пограничной полиции секторов Валеа-Вишеулу и Поениле-де-суб-Мунте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перевоз уклониста в Польшу за $15 000: в Киеве задержан правоохранитель, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Румыния (1089) спасатели (207) уклонисты (839)


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Топ комментарии
+9
Припиніть називати людей які хочуть втікти від цієї паскудної влади, в пошуках нормального життя,а не той ганьби яку називають країною мрії зеленського ухилянтами.
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28.04.2025 11:38
+6
Нагадили клоунами в рідній країні і здриснули. В чому вони молодці?
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28.04.2025 11:50
+6
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису
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28.04.2025 12:09
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Отримають статус сцикунів.
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28.04.2025 11:49 Ответить
незважаючи як ми це сприймаємо - повірте їм абсолютно все одно як їх вже називають, вони вже там, втікли з "країни мрій"
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28.04.2025 12:00 Ответить
Це тільки в кремлівський пропаганді всі країни ЄС мріють українській отарі дурнів надати місцеве громадянство. Насправді це не так.
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28.04.2025 12:04 Ответить
реально ще ніхто з втікачів не повернувся і нікого звідти не депортували, що в кремлі кажуть мене не цікавить
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28.04.2025 12:07 Ответить
Поки що ЄС робить виплати біженцям, але це буде до перемирья. Потім їх всіх відправлять до дому
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28.04.2025 12:10 Ответить
Свідомість раба в тебе. В чому проблема працевлаштуватись і працювати, отримуючи зарплатню? Ти хохол, найгірший різновид українця. Тому що апелюєш лише термінами "виплати" не беручи до уваги що людині не обов'язково мати пана, який платить тобі соціалку, а люди можуть і самі заробляти собі на хліб. І все таки хліб в умовній Португалії або Франції буде кориснішим, дурних законів менше а розриви шахедів за вікном не будуть псувати апетит. Допускаю, що ти непрацездатний трутень, ймовірно якийсь дід-пєнс, який сам сидить на утриманні і тішиться с людей, які намагаються знайти собі кращого життя де інде
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28.04.2025 12:22 Ответить
Кращого життя у дурнів не буде ніде, бо вони дурні, в них замість мізків - 24 годинний концерт квартальних клоунів. Географічна зміна місця проживання мізки не відрехтує. Це факт.
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28.04.2025 12:30 Ответить
Головне частіше це повторювати. Нічого, як війна кінчиться, кордони відкриють, подивимось скільки населення в країні мрії залишиться. Схоже на те, що українці скоро стануть "новими" євреями і жити де завгодно, але не в Україні. Зате ті, хто залишаться, сподіваюсь будуть счастливо жити в спільноті мільйонів на 5 населення, з яких 2/3 пенсіонери
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28.04.2025 12:35 Ответить
Ви напевно задрочений постійним жахом сцикун-ухилянт ?
Зайдіть до ТЦК на поновлення персональних даних. Вас обов'язково попустить. Почнете жити нормальним життям.
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28.04.2025 12:41 Ответить
У мене відстрочка мені байдуже. Я не поспішаю воювати, але нікого туди не гоню. А ти так і не сказав де ти воюєш, таким чином ти зарахований в касту собачих депутатів і твої слова з цього моменту більше нічого не варті. Краще замість ТЦК схожу до твоєї мамки, може зроблю тобі братика, негоже щоб в сім'ї одні вилупки були
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28.04.2025 14:28 Ответить
" Схоже на те, що українці скоро стануть "новими" євреями і жити де завгодно, але не в Україні"

євреїв було вигнано з їх батьківщини після повстання проти іноземних загарбників.
Уссиклянти втікають самі - не треба їх порівнювати з євреями.
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28.04.2025 12:49 Ответить
Припиніть називати людей які хочуть втікти від цієї паскудної влади, в пошуках нормального життя,а не той ганьби яку називають країною мрії зеленського ухилянтами.
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28.04.2025 11:38 Ответить
Приніть ******* про те що ухилянти тікають від влади а не від своїх конституційних обов'язків.
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28.04.2025 11:48 Ответить
стримуйте емоції та спробуйте осягнути вік одного із них, щоб використовувати дане не літературне слово... Чому не звинувачують у нелегальному перетині кордону, а малюють те, що не має вироку суду?
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28.04.2025 11:56 Ответить
який вирок суду потрібен для заголовку в ЗМІ ?)
Припини відмазувати ухилянтів будь ласка, це ганьбить і знецінює подвиг тих хто четвертий рік тримає країну ціною свого здоров'я і життя.
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28.04.2025 12:13 Ответить
а у нас є конституція і конституційні обовязки для всіх, рівноправні обовязки???
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28.04.2025 12:02 Ответить
В 2019 73% отара місцевих дурнів голосувала проти рівності всіх перед законом. А що зараз змінилося? Що зараз пішло не так?
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28.04.2025 12:07 Ответить
Пацани (73%) к успєху шлі - хатєлі здєлать іх (казлов, коториє мєшалі ім жить) вмєстє. Но нє павєзло, нє фартанула (с)
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28.04.2025 12:15 Ответить
Згідно Конституції президент - найманий робітник, контракт якого обмежується 5-ма роками.
А тут вже 7-й пішов.
І не треба про вибори, згідно закону обов'язки має виконувати голова вр. Так в нашому випадку це шило на мило, але такий закон.
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28.04.2025 12:09 Ответить
Нема такого в Конституції, не фантазуй. Є про виконання повноважень до обрання новго.
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28.04.2025 12:50 Ответить
Обов'язки не з'являються без прав. Соціальний договір каже - беріть свій обов'язок в обидві руки і жбурніть подалі як це роблять правники рабської конституції коли справа стосується вільного вибору чи місце проживання.
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28.04.2025 15:33 Ответить
молодці
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28.04.2025 11:43 Ответить
Нагадили клоунами в рідній країні і здриснули. В чому вони молодці?
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28.04.2025 11:50 Ответить
привітайте із вилупленням та не лякайте складними питаннями.
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28.04.2025 11:57 Ответить
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису
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28.04.2025 12:09 Ответить
Яка дивна ситуація - Україна вже і патрони і снаряди свої робить і мільйони дронів і Богдани десятками в місяць - а зрадоботи на війну так і не з'явились )))
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28.04.2025 12:19 Ответить
Ось новина до якої підійшов би твій коментар:
https://censor.net/ua/videonews/3549155/dronovody-zvilnyly-pobratymiv-iz-polonu

А уссиклянтам вічна ганьба.
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28.04.2025 12:52 Ответить
Лідор як казав рабства немає , вони що хмарафон недивляться ,там потужний кожен вечір суфлерством займається
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28.04.2025 12:53 Ответить
та то туристи. навіщо заважати людям.
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28.04.2025 13:10 Ответить
 
 