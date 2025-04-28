Через Мармаросы в Румынию: спасатели обнаружили четырех уклонистов, которые заблудились в горах
В ночь на 28 апреля румынские горные спасатели эвакуировали четырех граждан Украины, которые пересекли границу через Мармаросы в Румынию.
Об этом сообщил директор Государственной службы горного спасения уезда Марамуреш Дан Бенга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
Как отмечается, украинцы обратились за помощью вечером 27 апреля. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и усложнилась после полуночи. Сначала были найдены трое мужчин в возрасте 21, 26 и 40 лет. Один из них имел высокую температуру из-за физического истощения, другой - инфицированную рану на руке. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали с горы. Одного из украинцев доставили в медицинский пункт, а двух других передали властям для дальнейших процедур.
Во время спасательной операции поступило еще одно сообщение о пропавшем украинце. После более пяти часов поисков спасатели нашли 34-летнего мужчину, который не имел серьезных проблем со здоровьем. Ему предоставили чай, еду и после осмотра также эвакуировали и передали компетентным органам.
Операции по спасению проводились при поддержке пограничной полиции секторов Валеа-Вишеулу и Поениле-де-суб-Мунте.
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євреїв було вигнано з їх батьківщини після повстання проти іноземних загарбників.
Уссиклянти втікають самі - не треба їх порівнювати з євреями.
Припини відмазувати ухилянтів будь ласка, це ганьбить і знецінює подвиг тих хто четвертий рік тримає країну ціною свого здоров'я і життя.
А тут вже 7-й пішов.
І не треба про вибори, згідно закону обов'язки має виконувати голова вр. Так в нашому випадку це шило на мило, але такий закон.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису
https://censor.net/ua/videonews/3549155/dronovody-zvilnyly-pobratymiv-iz-polonu
А уссиклянтам вічна ганьба.