Через Мармароси до Румунії: рятувальники виявили чотирьох ухилянтів, які заблукали в горах
У ніч проти 28 квітня румунські гірські рятувальники евакуювали чотирьох громадян України, які перетнули кордон через Мармароси в Румунію.
Про це повідомив директор Державної служби гірського порятунку повіту Марамуреш Дан Бенга,інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Digi24.
Як зазначається, українці звернулися по допомогу ввечері 27 квітня. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і ускладнилася після опівночі. Спочатку було знайдено трьох чоловіків віком 21, 26 і 40 років. Один з них мав високу температуру через фізичне виснаження, інший - інфіковану рану на руці. Їм надали першу медичну допомогу та евакуювали з гори. Одного з українців доправили до медичного пункту, а двох інших передали владі для подальших процедур.
Під час рятувальної операції надійшло ще одне повідомлення про зниклого українця. Після понад п’яти годин пошуків рятувальники знайшли 34-річного чоловіка, який не мав серйозних проблем зі здоров’ям. Йому надали чай, їжу та після огляду також евакуювали й передали компетентним органам.
Операції з порятунку проводилися за підтримки прикордонної поліції секторів Валеа-Вішеулу та Поєніле-де-суб-Мунте.
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А тут вже 7-й пішов.
І не треба про вибори, згідно закону обов'язки має виконувати голова вр. Так в нашому випадку це шило на мило, але такий закон.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису