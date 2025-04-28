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Новини Ухилення від мобілізації
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Через Мармароси до Румунії: рятувальники виявили чотирьох ухилянтів, які заблукали в горах

прикордонники,кордон,гори

У ніч проти 28 квітня румунські гірські рятувальники евакуювали чотирьох громадян України, які перетнули кордон через Мармароси в Румунію.

Про це повідомив директор Державної служби гірського порятунку повіту Марамуреш Дан Бенга,інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Digi24.

Як зазначається, українці звернулися по допомогу ввечері 27 квітня. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і ускладнилася після опівночі. Спочатку було знайдено трьох чоловіків віком 21, 26 і 40 років. Один з них мав високу температуру через фізичне виснаження, інший - інфіковану рану на руці. Їм надали першу медичну допомогу та евакуювали з гори. Одного з українців доправили до медичного пункту, а двох інших передали владі для подальших процедур.

Під час рятувальної операції надійшло ще одне повідомлення про зниклого українця. Після понад п’яти годин пошуків рятувальники знайшли 34-річного чоловіка, який не мав серйозних проблем зі здоров’ям. Йому надали чай, їжу та після огляду також евакуювали й передали компетентним органам.

Операції з порятунку проводилися за підтримки прикордонної поліції секторів Валеа-Вішеулу та Поєніле-де-суб-Мунте.

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Автор: 

Румунія (1160) рятувальники (167) ухилянти (908)


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Топ коментарі
+2
Припиніть називати людей які хочуть втікти від цієї паскудної влади, в пошуках нормального життя,а не той ганьби яку називають країною мрії зеленського ухилянтами.
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28.04.2025 11:38
+1
Отримають статус сцикунів.
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28.04.2025 11:49
+1
Нагадили клоунами в рідній країні і здриснули. В чому вони молодці?
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28.04.2025 11:50
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Отримають статус сцикунів.
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28.04.2025 11:49 Відповісти
незважаючи як ми це сприймаємо - повірте їм абсолютно все одно як їх вже називають, вони вже там, втікли з "країни мрій"
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28.04.2025 12:00 Відповісти
Це тільки в кремлівський пропаганді всі країни ЄС мріють українській отарі дурнів надати місцеве громадянство. Насправді це не так.
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28.04.2025 12:04 Відповісти
реально ще ніхто з втікачів не повернувся і нікого звідти не депортували, що в кремлі кажуть мене не цікавить
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28.04.2025 12:07 Відповісти
Поки що ЄС робить виплати біженцям, але це буде до перемирья. Потім їх всіх відправлять до дому
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28.04.2025 12:10 Відповісти
Припиніть називати людей які хочуть втікти від цієї паскудної влади, в пошуках нормального життя,а не той ганьби яку називають країною мрії зеленського ухилянтами.
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28.04.2025 11:38 Відповісти
Приніть ******* про те що ухилянти тікають від влади а не від своїх конституційних обов'язків.
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28.04.2025 11:48 Відповісти
стримуйте емоції та спробуйте осягнути вік одного із них, щоб використовувати дане не літературне слово... Чому не звинувачують у нелегальному перетині кордону, а малюють те, що не має вироку суду?
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28.04.2025 11:56 Відповісти
а у нас є конституція і конституційні обовязки для всіх, рівноправні обовязки???
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28.04.2025 12:02 Відповісти
В 2019 73% отара місцевих дурнів голосувала проти рівності всіх перед законом. А що зараз змінилося? Що зараз пішло не так?
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28.04.2025 12:07 Відповісти
Згідно Конституції президент - найманий робітник, контракт якого обмежується 5-ма роками.
А тут вже 7-й пішов.
І не треба про вибори, згідно закону обов'язки має виконувати голова вр. Так в нашому випадку це шило на мило, але такий закон.
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28.04.2025 12:09 Відповісти
молодці
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28.04.2025 11:43 Відповісти
Нагадили клоунами в рідній країні і здриснули. В чому вони молодці?
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28.04.2025 11:50 Відповісти
привітайте із вилупленням та не лякайте складними питаннями.
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28.04.2025 11:57 Відповісти
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису
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28.04.2025 12:09 Відповісти
 
 