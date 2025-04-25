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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Перевіз ухилянта до Польщі за $15 000: у Києві затримано правоохоронця, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з ДБР затримали співробітника правоохоронних органів, який разом із невстановленими спільниками організовував переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронець викритий у переправленні призовників

Правоохоронець викритий у переправленні призовників

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Як зазначається, у березні цього року за 15 тисяч доларів США він переправив через державний кордон до Польщі 36-річного військовозобов'язаного з Черкаської області. Човном чоловіка доставили на суміжний берег річки Західний Буг, де його затримали польські прикордонники та повернули в Україну.

У підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та банківські картки. Правоохоронцю оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон за корисливими мотивами (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії зі встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Правоохоронець викритий у переправленні призовників
Правоохоронець викритий у переправленні призовників

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Київ (19490) ухилянти (907)


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Ну, так за бронювання ж у кадрах МВС і НцПолу, мабуть, треба ж робити предоплату?? Кадровики у них, усі з «доброчесністю»!!!…
Чеботарь, як зам міністра, може пояснити…
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25.04.2025 16:19 Відповісти
Вчергове переконуюсь що поляки ще ті гниди.
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25.04.2025 16:23 Відповісти
Все деньги у этой твари изъять, на них накупить дроны для ВСУ, а самого с лопатой отправить на фронт, окопы копать..
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25.04.2025 16:49 Відповісти
Молодець.
Врятував людину, хоч і за гроші
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25.04.2025 17:35 Відповісти
 
 