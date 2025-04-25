Перевіз ухилянта до Польщі за $15 000: у Києві затримано правоохоронця, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники спільно з ДБР затримали співробітника правоохоронних органів, який разом із невстановленими спільниками організовував переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у березні цього року за 15 тисяч доларів США він переправив через державний кордон до Польщі 36-річного військовозобов'язаного з Черкаської області. Човном чоловіка доставили на суміжний берег річки Західний Буг, де його затримали польські прикордонники та повернули в Україну.
У підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та банківські картки. Правоохоронцю оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон за корисливими мотивами (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії зі встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чеботарь, як зам міністра, може пояснити…
Врятував людину, хоч і за гроші