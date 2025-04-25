Перевіз ухилянта до Польщі за $15 000: у Києві затримано правоохоронця, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з ДБР затримали співробітника правоохоронних органів, який разом із невстановленими спільниками організовував переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у березні цього року за 15 тисяч доларів США він переправив через державний кордон до Польщі 36-річного військовозобов'язаного з Черкаської області. Човном чоловіка доставили на суміжний берег річки Західний Буг, де його затримали польські прикордонники та повернули в Україну.

У підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та банківські картки. Правоохоронцю оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон за корисливими мотивами (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії зі встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.





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