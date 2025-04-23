50 тис. дол. за "липові документи": у Києві поліцейські затримали організатора схеми для ухилянтів. ФОТО

34-річний житель столиці забезпечував "клієнтів" підробленими військово-обліковими документами або потрібними медичними довідками. Нині організатор схеми затриманий, йому оголошено підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Яку схему вигадав зловмисник

Як встановили поліцейські, для реалізації злочинного умислу киянин через знайомих підшукував осіб, охочих ухилитися від служби. За 50 000 доларів він пропонував їм виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або "липову" медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами.

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Що вилучили поліцейські

Поліцейські затримали ділка та провели обшуки за його місцем проживання, в автомобілі та гаражі. В ході заходів вилучили майже 30 000 доларів, 1 140 євро, більше ніж 26 000 гривень, чорнові записи, автомат, набої та магазин до нього, гранати, запали до гранат, автомобіль. Також вилучили підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід

На підставі зібраних доказів затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення 2 000 000 гривень застави.

За скоєне підозрюваному загрожує до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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