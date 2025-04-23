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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
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50 тис. дол. за "липові документи": у Києві поліцейські затримали організатора схеми для ухилянтів. ФОТО

34-річний житель столиці забезпечував "клієнтів" підробленими військово-обліковими документами або потрібними медичними довідками. Нині організатор схеми затриманий, йому оголошено підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Яку схему вигадав зловмисник

Як встановили поліцейські, для реалізації злочинного умислу киянин через знайомих підшукував осіб, охочих ухилитися від служби. За 50 000 доларів він пропонував їм виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або "липову" медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами.

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Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів
Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів
Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів
Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів

Що вилучили поліцейські

Поліцейські затримали ділка та провели обшуки за його місцем проживання, в автомобілі та гаражі. В ході заходів вилучили майже 30 000 доларів, 1 140 євро, більше ніж 26 000 гривень, чорнові записи, автомат, набої та магазин до нього, гранати, запали до гранат, автомобіль. Також вилучили підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу.

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Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів
Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів
Киянин виготовляв липові документи для ухилянтів

Підозрюваному обрано запобіжний захід

На підставі зібраних доказів затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення 2 000 000 гривень застави.

За скоєне підозрюваному загрожує до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

Київ (19469) Нацполіція (15173) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+5
50 тис.....мабудь за такі гроші погранці десь в закарпатті з почесним ескортом переправлять на власному човні через Тису, самі будуть веслами гребти ще й харчів в дорогу дадуть
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23.04.2025 12:01
+4
Мобілізовано теж багато, а воює лише кількасот тисяч. Решта, використовуючи різні схеми, вже четвертий рік отримують чималу зарплату нічим не ризикуючи. Особливо нахабні навіть "бойові" отримують. Але для ротації людей немає, втрати поповнюються виключно за рахунок бусифікованих. Є підрозділи, в яких вже 8-10 склад повністю змінився (окрім командирів, звісно).
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23.04.2025 13:00
+3
Стільки здорових озброєних чоловіків в тилу - а кажуть не має "резервів"...
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23.04.2025 11:50
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Стільки здорових озброєних чоловіків в тилу - а кажуть не має "резервів"...
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23.04.2025 11:50 Відповісти
Мобілізовано теж багато, а воює лише кількасот тисяч. Решта, використовуючи різні схеми, вже четвертий рік отримують чималу зарплату нічим не ризикуючи. Особливо нахабні навіть "бойові" отримують. Але для ротації людей немає, втрати поповнюються виключно за рахунок бусифікованих. Є підрозділи, в яких вже 8-10 склад повністю змінився (окрім командирів, звісно).
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23.04.2025 13:00 Відповісти
50 тисяч зелених - це солідно, відразу видно, що гасло кінець епохи бідності вже втілилося в реальності
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23.04.2025 11:54 Відповісти
залог 48500 баксів, суддя ще 1500 на продукти залишив...
це з не один випадок, встиг же бабла рубанути....
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23.04.2025 12:01 Відповісти
Давайте згадаємо сволоту Борисова, колишнього одеського воєнкома. Скільки він свого часу "нарубав капусти" з ухилянтів? І що, це падло сидить у в'язниці? Чи може майно конфісковано?
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23.04.2025 13:04 Відповісти
50 тис.....мабудь за такі гроші погранці десь в закарпатті з почесним ескортом переправлять на власному човні через Тису, самі будуть веслами гребти ще й харчів в дорогу дадуть
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23.04.2025 12:01 Відповісти
за 50.000 дол. виготовляв..., знайшли у нього всього 30.000 дол.
а застава менше 50.000 дол.

щось із математикою....
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23.04.2025 12:05 Відповісти
Пришла пора выйти пид заставу и самому себе изготовить документы для пересечения границы)
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23.04.2025 12:17 Відповісти
Я списався по дурці і це коштувало взагалі нічого, все офіційно і легально. Тільки дрібні подарунки лікарям які носила моя дружина. А тут 50 тис. баксів - за ці гроші можна непогано жити років 7-8 нівчому собі не відмовляючи.....
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23.04.2025 12:19 Відповісти
а надо было делится
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23.04.2025 12:21 Відповісти
"маючи зв'язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами"
Він і ділився, але мабуть "крисятничав".
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23.04.2025 13:06 Відповісти
Бєху разом з мєхвод ом приняли!)
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23.04.2025 13:15 Відповісти
Автомат йому навіщо ?
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23.04.2025 13:42 Відповісти
ціни зростають?
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23.04.2025 13:50 Відповісти
 
 