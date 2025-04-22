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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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"До дівчат на Пасху": на Закарпатті затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТО

Поблизу села Оноківці Ужгородського району прикордонники затримали двох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно виїхати з України до Словаччини.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби,інформує Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримали двох ухилянтів біля кордону зі Словаччиною

Зазначається, що чоловіки їхали до кордону на таксі. Спочатку вони повідомили, що прямують "до дівчат на Пасху", але згодом зізналися, що насправді мали намір нелегально перетнути державний кордон. Вони заплатили організаторам і отримали маршрут, за яким через ліс повинні були покинути межі України.

На чоловіків склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+7
Засуджують цих людей ухилянти,які сидять тут замість окопу,якось дивно
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22.04.2025 17:59
+6
Нашо дівчатам інші дівчата? 🙄
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22.04.2025 17:45
+5
Сам ким будеш?Дівчина,бронь інша сволота??
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22.04.2025 17:57
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Ви двоє, а ну бігом утрьох до нас!
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22.04.2025 17:30 Відповісти
Прапорщик:
Эй вы трое, оба бегом ко мне! Чего смотришь? Я к тебе обращаюсь!
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22.04.2025 18:48 Відповісти
Дівчата не дочекалися ..... Жалкують!
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22.04.2025 17:42 Відповісти
Нашо дівчатам інші дівчата? 🙄
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22.04.2025 17:45 Відповісти
Сам ким будеш?Дівчина,бронь інша сволота??
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22.04.2025 17:57 Відповісти
Вони 95 кварталу
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22.04.2025 18:50 Відповісти
Юлька, а ти де воюєш?
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22.04.2025 18:40 Відповісти
правильно, лучше навести мужественных бангладешцев, турков и других.
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22.04.2025 22:47 Відповісти
Операция "Генофонд" провалена, на этот раз.
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22.04.2025 17:58 Відповісти
Засуджують цих людей ухилянти,які сидять тут замість окопу,якось дивно
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22.04.2025 17:59 Відповісти
Нічого. На Донбасі теж дівчата гарні! У самого така!
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22.04.2025 18:01 Відповісти
та хто ж їх засуджує цих нещасних кріпаків,так сидим тут на чілі та рофлим з них
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22.04.2025 18:02 Відповісти
Ухилянты это тыловые вояки, которые ничего не делают,в тылу кофе пьют и по тв эфирам ходят. А мы должны бусификоваться и идти вместо них на 0. Болт вам, сами валите вместе с ТЦК
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22.04.2025 18:06 Відповісти
Напевно простіше дівчатам до них приїздить.
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22.04.2025 18:06 Відповісти
Чет вспомнился старый анекдот:
Слепой крот и одноглазый заяц пошли на ******.
Крот говорит зайцу:
- Придем к девочкам, скажи, что пришли.
Идут они через лес и зайцу ветка выбивает единственный глаз. Он
говорит:
- Ну, все, ******, пришли!
Крот:
- Здравствуйте, девочки!!!!
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22.04.2025 18:21 Відповісти
яка несмачна локшина від ДПСУ. Сценарії закінчуються - і на таксі їхали і за маршрут заплатили. Якщо їм 25 немає, то які ж вони військовозобов'язані
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22.04.2025 19:18 Відповісти
 
 