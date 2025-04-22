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"До дівчат на Пасху": на Закарпатті затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТО
Поблизу села Оноківці Ужгородського району прикордонники затримали двох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно виїхати з України до Словаччини.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби,інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловіки їхали до кордону на таксі. Спочатку вони повідомили, що прямують "до дівчат на Пасху", але згодом зізналися, що насправді мали намір нелегально перетнути державний кордон. Вони заплатили організаторам і отримали маршрут, за яким через ліс повинні були покинути межі України.
На чоловіків склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.
Топ коментарі
+7 Olyx
показати весь коментар22.04.2025 17:59
+6 Yuri I #427530
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+5 Olyx
показати весь коментар22.04.2025 17:57
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