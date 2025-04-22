"До дівчат на Паску": на Закарпатье задержаны два уклониста, - ГПСУ. ФОТО
Вблизи села Оноковцы Ужгородского района пограничники задержали двух военнообязанных мужчин, которые планировали незаконно выехать из Украины в Словакию.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчины ехали к границе на такси. Сначала они сообщили, что направляются "до дівчат на Паску", но впоследствии признались, что на самом деле намеревались нелегально пересечь государственную границу. Они заплатили организаторам и получили маршрут, по которому через лес должны были покинуть пределы Украины.
На мужчин составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
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Эй вы трое, оба бегом ко мне! Чего смотришь? Я к тебе обращаюсь!
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