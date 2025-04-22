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"До дівчат на Паску": на Закарпатье задержаны два уклониста, - ГПСУ. ФОТО

Вблизи села Оноковцы Ужгородского района пограничники задержали двух военнообязанных мужчин, которые планировали незаконно выехать из Украины в Словакию.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

На Закарпатье задержали двух уклонистов возле границы со Словакией

Отмечается, что мужчины ехали к границе на такси. Сначала они сообщили, что направляются "до дівчат на Паску", но впоследствии признались, что на самом деле намеревались нелегально пересечь государственную границу. Они заплатили организаторам и получили маршрут, по которому через лес должны были покинуть пределы Украины.

На мужчин составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $1,5 тыс. пытался подкупить пограничника: На Волыни задержан мужчина при попытке незаконного выезда за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6432) уклонисты (836) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+7
Засуджують цих людей ухилянти,які сидять тут замість окопу,якось дивно
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22.04.2025 17:59
+6
Нашо дівчатам інші дівчата? 🙄
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22.04.2025 17:45
+5
Сам ким будеш?Дівчина,бронь інша сволота??
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22.04.2025 17:57
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Ви двоє, а ну бігом утрьох до нас!
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22.04.2025 17:30 Ответить
Прапорщик:
Эй вы трое, оба бегом ко мне! Чего смотришь? Я к тебе обращаюсь!
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22.04.2025 18:48 Ответить
Дівчата не дочекалися ..... Жалкують!
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22.04.2025 17:42 Ответить
Нашо дівчатам інші дівчата? 🙄
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22.04.2025 17:45 Ответить
Сам ким будеш?Дівчина,бронь інша сволота??
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22.04.2025 17:57 Ответить
Вони 95 кварталу
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22.04.2025 18:50 Ответить
Юлька, а ти де воюєш?
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22.04.2025 18:40 Ответить
правильно, лучше навести мужественных бангладешцев, турков и других.
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22.04.2025 22:47 Ответить
Операция "Генофонд" провалена, на этот раз.
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22.04.2025 17:58 Ответить
Засуджують цих людей ухилянти,які сидять тут замість окопу,якось дивно
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22.04.2025 17:59 Ответить
Нічого. На Донбасі теж дівчата гарні! У самого така!
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22.04.2025 18:01 Ответить
та хто ж їх засуджує цих нещасних кріпаків,так сидим тут на чілі та рофлим з них
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22.04.2025 18:02 Ответить
Ухилянты это тыловые вояки, которые ничего не делают,в тылу кофе пьют и по тв эфирам ходят. А мы должны бусификоваться и идти вместо них на 0. Болт вам, сами валите вместе с ТЦК
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22.04.2025 18:06 Ответить
Напевно простіше дівчатам до них приїздить.
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22.04.2025 18:06 Ответить
Чет вспомнился старый анекдот:
Слепой крот и одноглазый заяц пошли на ******.
Крот говорит зайцу:
- Придем к девочкам, скажи, что пришли.
Идут они через лес и зайцу ветка выбивает единственный глаз. Он
говорит:
- Ну, все, ******, пришли!
Крот:
- Здравствуйте, девочки!!!!
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22.04.2025 18:21 Ответить
яка несмачна локшина від ДПСУ. Сценарії закінчуються - і на таксі їхали і за маршрут заплатили. Якщо їм 25 немає, то які ж вони військовозобов'язані
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22.04.2025 19:18 Ответить
 
 