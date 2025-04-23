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50 тыс. долл. за "липовые документы": в Киеве полицейские задержали организатора схемы для уклонистов. ФОТО

34-летний житель столицы обеспечивал "клиентов" поддельными военно-учетными документами или нужными медицинскими справками. Сейчас организатор схемы задержан, ему объявлено подозрение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Какую схему придумал злоумышленник

Как установили полицейские, для реализации преступного умысла киевлянин через знакомых подыскивал лиц, желающих уклониться от службы. За 50 000 долларов он предлагал им изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или "липовую" медицинскую документацию. Кроме того, имея связи в медучреждениях, мог обеспечить и настоящие документы с фейковыми диагнозами.

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Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов
Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов
Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов
Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов

Что изъяли полицейские

Полицейские задержали дельца и провели обыски по его месту жительства, в автомобиле и гараже. В ходе мероприятий изъяли почти 30 000 долларов, 1 140 евро, более 26 000 гривен, черновые записи, автомат, патроны и магазин к нему, гранаты, запалы к гранатам, автомобиль. Также изъяли поддельное удостоверение работника правоохранительного органа.

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Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов
Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов
Киевлянин изготавливал липовые документы для уклонистов

Подозреваемому избрана мера пресечения

На основании собранных доказательств задержанному следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения содержание под стражей с правом внесения 2 000 000 гривен залога.

За содеянное подозреваемому грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) уклонисты (837)


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Топ комментарии
+5
50 тис.....мабудь за такі гроші погранці десь в закарпатті з почесним ескортом переправлять на власному човні через Тису, самі будуть веслами гребти ще й харчів в дорогу дадуть
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23.04.2025 12:01
+4
Мобілізовано теж багато, а воює лише кількасот тисяч. Решта, використовуючи різні схеми, вже четвертий рік отримують чималу зарплату нічим не ризикуючи. Особливо нахабні навіть "бойові" отримують. Але для ротації людей немає, втрати поповнюються виключно за рахунок бусифікованих. Є підрозділи, в яких вже 8-10 склад повністю змінився (окрім командирів, звісно).
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23.04.2025 13:00
+3
Стільки здорових озброєних чоловіків в тилу - а кажуть не має "резервів"...
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23.04.2025 11:50
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Стільки здорових озброєних чоловіків в тилу - а кажуть не має "резервів"...
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23.04.2025 11:50 Ответить
Мобілізовано теж багато, а воює лише кількасот тисяч. Решта, використовуючи різні схеми, вже четвертий рік отримують чималу зарплату нічим не ризикуючи. Особливо нахабні навіть "бойові" отримують. Але для ротації людей немає, втрати поповнюються виключно за рахунок бусифікованих. Є підрозділи, в яких вже 8-10 склад повністю змінився (окрім командирів, звісно).
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23.04.2025 13:00 Ответить
50 тисяч зелених - це солідно, відразу видно, що гасло кінець епохи бідності вже втілилося в реальності
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23.04.2025 11:54 Ответить
залог 48500 баксів, суддя ще 1500 на продукти залишив...
це з не один випадок, встиг же бабла рубанути....
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23.04.2025 12:01 Ответить
Давайте згадаємо сволоту Борисова, колишнього одеського воєнкома. Скільки він свого часу "нарубав капусти" з ухилянтів? І що, це падло сидить у в'язниці? Чи може майно конфісковано?
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23.04.2025 13:04 Ответить
50 тис.....мабудь за такі гроші погранці десь в закарпатті з почесним ескортом переправлять на власному човні через Тису, самі будуть веслами гребти ще й харчів в дорогу дадуть
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23.04.2025 12:01 Ответить
за 50.000 дол. виготовляв..., знайшли у нього всього 30.000 дол.
а застава менше 50.000 дол.

щось із математикою....
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23.04.2025 12:05 Ответить
Пришла пора выйти пид заставу и самому себе изготовить документы для пересечения границы)
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23.04.2025 12:17 Ответить
Я списався по дурці і це коштувало взагалі нічого, все офіційно і легально. Тільки дрібні подарунки лікарям які носила моя дружина. А тут 50 тис. баксів - за ці гроші можна непогано жити років 7-8 нівчому собі не відмовляючи.....
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23.04.2025 12:19 Ответить
а надо было делится
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23.04.2025 12:21 Ответить
"маючи зв'язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами"
Він і ділився, але мабуть "крисятничав".
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23.04.2025 13:06 Ответить
Бєху разом з мєхвод ом приняли!)
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23.04.2025 13:15 Ответить
Автомат йому навіщо ?
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23.04.2025 13:42 Ответить
ціни зростають?
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23.04.2025 13:50 Ответить
 
 