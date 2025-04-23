50 тыс. долл. за "липовые документы": в Киеве полицейские задержали организатора схемы для уклонистов. ФОТО
34-летний житель столицы обеспечивал "клиентов" поддельными военно-учетными документами или нужными медицинскими справками. Сейчас организатор схемы задержан, ему объявлено подозрение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Какую схему придумал злоумышленник
Как установили полицейские, для реализации преступного умысла киевлянин через знакомых подыскивал лиц, желающих уклониться от службы. За 50 000 долларов он предлагал им изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или "липовую" медицинскую документацию. Кроме того, имея связи в медучреждениях, мог обеспечить и настоящие документы с фейковыми диагнозами.
Что изъяли полицейские
Полицейские задержали дельца и провели обыски по его месту жительства, в автомобиле и гараже. В ходе мероприятий изъяли почти 30 000 долларов, 1 140 евро, более 26 000 гривен, черновые записи, автомат, патроны и магазин к нему, гранаты, запалы к гранатам, автомобиль. Также изъяли поддельное удостоверение работника правоохранительного органа.
Подозреваемому избрана мера пресечения
На основании собранных доказательств задержанному следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения содержание под стражей с правом внесения 2 000 000 гривен залога.
За содеянное подозреваемому грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.
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це з не один випадок, встиг же бабла рубанути....
а застава менше 50.000 дол.
щось із математикою....
Він і ділився, але мабуть "крисятничав".