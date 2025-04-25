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Перевез уклониста в Польшу за $15 000: в Киеве задержан правоохранитель, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с ГБР задержали сотрудника правоохранительных органов, который вместе с неустановленными сообщниками организовывал переправку мужчин призывного возраста в страны ЕС.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранитель разоблачен в переправке призывников

Правоохранитель разоблачен в переправке призывников

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Как отмечается, в марте этого года за 15 тысяч долларов США он переправил через государственную границу в Польшу 36-летнего военнообязанного из Черкасской области. На лодке мужчину доставили на смежный берег реки Западный Буг, где его задержали польские пограничники и вернули в Украину.

У подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Правоохранителю объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Правоохранитель разоблачен в переправке призывников
Правоохранитель разоблачен в переправке призывников

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 150 000 грн переправляли мужчин за границу: на Ривненщине разоблачена схема, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Госпогранслужба (6433) Киев (25542) уклонисты (838)


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Ну, так за бронювання ж у кадрах МВС і НцПолу, мабуть, треба ж робити предоплату?? Кадровики у них, усі з «доброчесністю»!!!…
Чеботарь, як зам міністра, може пояснити…
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25.04.2025 16:19 Ответить
Вчергове переконуюсь що поляки ще ті гниди.
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25.04.2025 16:23 Ответить
 
 