Перевез уклониста в Польшу за $15 000: в Киеве задержан правоохранитель, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники совместно с ГБР задержали сотрудника правоохранительных органов, который вместе с неустановленными сообщниками организовывал переправку мужчин призывного возраста в страны ЕС.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в марте этого года за 15 тысяч долларов США он переправил через государственную границу в Польшу 36-летнего военнообязанного из Черкасской области. На лодке мужчину доставили на смежный берег реки Западный Буг, где его задержали польские пограничники и вернули в Украину.
У подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Правоохранителю объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
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