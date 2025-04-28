"Шахеды" атаковали Черкассы: поврежден объект инфраструктуры, жителей просят не пользоваться газом

Сегодня, 28 апреля 2025 года, Черкассы пережили длительную атаку "Шахедов". Есть повреждения объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы. Более подробную информацию обязательно сообщим в течение дня. Друзья, держим строй, работаем для победы и делаем все возможное, чтобы приблизить ее в этом году", - отметил он.

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"ВНИМАНИЕ. Черкассы, Хутора, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки. Информация для местных жителей, предприятий и организаций. В связи со срочными ремонтными работами, просим вас прекратить потребление газа, с перекрытием кранов на котлах и газовых плитах", - сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.