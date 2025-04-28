"Шахеди" атакували Черкаси: пошкоджено об’єкт інфраструктури, мешканців просять не користуватися газом
Сьогодні, 28 квітня 2025 року, Черкаси пережили тривалу атаку "Шахедів". Є пошкодження об'єкта інфраструктури.
Про це повідомив у фейсбуку мер Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби. Більш детальну інформацію обов'язково повідомимо протягом дня.Друзі, тримаємо стрій, працюємо для перемоги і робимо все можливе, аби наблизити її в цьому році", - зауважив він.
"УВАГА. Черкаси, Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки. Інформація для місцевих жителів, підприємств і організацій. У звʼязку з терміновими ремонтними роботами, просимо вас припинити споживання газу, з перекриттям кранів на котлах і газових плитах", - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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