АОЗ Минобороны совершенствует взаимодействие с поставщиками и запускает "единое окно"

Для обеспечения прозрачного и равноправного доступа к процессу закупок на официальном сайте закупочного агентства Минобороны "Агентство оборонных закупок" заработает "единое окно" по сбору предложений от производителей и поставщиков.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Часть цифровизации и упрощения доступа

"В 2025 году бюджет АОЗ на закупку вооружения, военной техники и боеприпасов составляет более 380 млрд грн. Внедрение "единого окна" является частью цифровизации процессов закупок и делает сотрудничество с производителями более современным и технологичным", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

На сайте АОЗ в разделе Поставщикам компании, которые хотят предложить свою продукцию для нужд обороны, должны пройти процедуру верификации - оставить информацию о себе.

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"Введение "единого окна" упрощает доступ производителей и поставщиков к участию в закупках и ускоряет обработку предложений. Это - один из шагов к прозрачному и предсказуемому взаимодействию с рынком", - отметил Арсен Жумадилов, директор "Агентства оборонных закупок".

Как это будет работать:

Поставщик/производитель заполняет базовую информацию о себе и своей продукции на сайте. АОЗ проводит проверку и принимает решение - включить в реестр верифицированных поставщиков или предоставить обоснованный отказ. Верифицированные поставщики будут получать запросы на коммерческие предложения в соответствии с доказанной потребностью. Эти запросы будут содержать информацию о дате и времени закупок, а также обратную связь по их результатам. С победителем будет заключен договор.

"Такой подход призван обеспечить конфиденциальность и защиту информации о коммерческих предложениях, ускорить время их обработки и обеспечить равные условия доступа к процессу закупок для всех участников рынка", - отметили в Минобороны.

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