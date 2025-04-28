Более 95% дронов, применяемых на фронте, произведены в Украине, - Минобороны

Более 95% беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас применяют Силы обороны Украины на фронте, являются продукцией украинских производителей.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин в колонке для агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В секторе беспилотных систем мы совершили серьезный прорыв. Более 95% БПЛА, которые сейчас применяются на фронте, - украинского производства", - отметил Чуркин.

Он подчеркнул, что темпы развития отечественных беспилотных технологий за последний год существенно выросли. Если в 2023 году Минобороны допустило к эксплуатации 75 новых образцов беспилотных систем, то в 2024 году это количество превысило 330. Речь идет как о беспилотных летательных аппаратах, так и о наземных роботизированных комплексах (НРК).

По словам заместителя министра, ставка на развитие беспилотных систем была сделана из-за неравных условий на поле боя: в количестве личного состава, артиллерийских систем и техники Украина уступает врагу. Поэтому наращивание потенциала беспилотников стало асимметричным ответом на значительное преимущество России в ресурсах.

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