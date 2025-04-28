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Новости Оружие Украины
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Более 95% дронов, применяемых на фронте, произведены в Украине, - Минобороны

Минобороны допустило к использованию в ВСУ новые дроны-камикадзе NORD

Более 95% беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас применяют Силы обороны Украины на фронте, являются продукцией украинских производителей.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин в колонке для агентства "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В секторе беспилотных систем мы совершили серьезный прорыв. Более 95% БПЛА, которые сейчас применяются на фронте, - украинского производства", - отметил Чуркин.

Он подчеркнул, что темпы развития отечественных беспилотных технологий за последний год существенно выросли. Если в 2023 году Минобороны допустило к эксплуатации 75 новых образцов беспилотных систем, то в 2024 году это количество превысило 330. Речь идет как о беспилотных летательных аппаратах, так и о наземных роботизированных комплексах (НРК).

По словам заместителя министра, ставка на развитие беспилотных систем была сделана из-за неравных условий на поле боя: в количестве личного состава, артиллерийских систем и техники Украина уступает врагу. Поэтому наращивание потенциала беспилотников стало асимметричным ответом на значительное преимущество России в ресурсах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна унифицировать дроны для повышения их эффективности на фронте, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9339) украинское оружие (165) дроны (3939)


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Топ комментарии
+5
Про що мова,про збирання?
Технологічні комплектуючі звідки?
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28.04.2025 13:49
+4
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28.04.2025 13:42
+4
Це за версією Дерьмака, чи найвеличнішого брехуна?
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28.04.2025 13:49
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28.04.2025 13:42 Ответить
чуркін же - "панять і прастіть" (звісно не пробачити ..а посадити на кіл )
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28.04.2025 13:59 Ответить
Це за версією Дерьмака, чи найвеличнішого брехуна?
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28.04.2025 13:49 Ответить
Про що мова,про збирання?
Технологічні комплектуючі звідки?
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28.04.2025 13:49 Ответить
дайте можливість заступнику Міноборони Чуркіну (оце вже прізвище ) полити словесним зельонопобєдним поносом
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28.04.2025 13:58 Ответить
чіпи..двигуни..оптика .. ага )))
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28.04.2025 13:57 Ответить
Чурка - круглый короткий отрезок дерева, колющийся на поленья.
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28.04.2025 14:00 Ответить
З 95% китайських комплектуючих...
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28.04.2025 14:05 Ответить
Якщо "кількість зразків безпілотних систем у 2024 році перевищила 330", то це озеначає лиш одне-ніякої системної роботи з дронами та їх виробництва з боку держави як не було, так і немає. Просто умільці по гаражах та підвалах клепають хто во что горазд а Міноборони надуває щоки, ніхрена не робить а лише пилить бюджет. В рашці значно менше типів безпілотних систем зато вони кожну ніч тероризують всю Україну. Бо в рашці побудували заводи і роблять дрони на потоці.
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28.04.2025 14:19 Ответить
Оці " бравурні" заяви у ЗМІ на кого розраховані..?!
А чому цей чувак не розказує що дроноводам немає належних умов для навчання та тренувань..?!
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28.04.2025 14:30 Ответить
було 40, тепер 95.... Коли буде 1000 %??
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28.04.2025 14:31 Ответить
********* наклепал?
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28.04.2025 14:34 Ответить
І справді нащо нам допоміжні, нехай патрулють вздовж Румунії - Молдови -Польщі
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28.04.2025 15:15 Ответить
 
 