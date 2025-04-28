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Новини Зброя України
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Понад 95% дронів, які застосовуються на фронті, вироблені в Україні, - Міноборони

Міноборони допустило до використання в ЗСУ нові дрони-камікадзе NORD

Понад 95% безпілотних літальних апаратів, які нині застосовують Сили оборони України на фронті, є продукцією українських виробників.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті, - українського виробництва", - зазначив Чуркін.

Він підкреслив, що темпи розвитку вітчизняних безпілотних технологій за останній рік істотно зросли. Якщо у 2023 році Міноборони допустило до експлуатації 75 нових зразків безпілотних систем, то у 2024 році ця кількість перевищила 330. Йдеться як про безпілотні літальні апарати, так і про наземні роботизовані комплекси (НРК).

За словами заступника міністра, ставка на розвиток безпілотних систем була зроблена через нерівні умови на полі бою: у кількості особового складу, артилерійських систем і техніки Україна поступається ворогу. Відтак нарощування потенціалу безпілотників стало асиметричною відповіддю на значну перевагу Росії у ресурсах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має уніфікувати дрони для підвищення їхньої ефективності на фронті, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7379) українська зброя (177) дрони (4723)


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Топ коментарі
+5
Це за версією Дерьмака, чи найвеличнішого брехуна?
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28.04.2025 13:49
+5
Про що мова,про збирання?
Технологічні комплектуючі звідки?
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28.04.2025 13:49
+4
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28.04.2025 13:42
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28.04.2025 13:42 Відповісти
чуркін же - "панять і прастіть" (звісно не пробачити ..а посадити на кіл )
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28.04.2025 13:59 Відповісти
Це за версією Дерьмака, чи найвеличнішого брехуна?
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28.04.2025 13:49 Відповісти
Про що мова,про збирання?
Технологічні комплектуючі звідки?
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28.04.2025 13:49 Відповісти
дайте можливість заступнику Міноборони Чуркіну (оце вже прізвище ) полити словесним зельонопобєдним поносом
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28.04.2025 13:58 Відповісти
чіпи..двигуни..оптика .. ага )))
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28.04.2025 13:57 Відповісти
Чурка - круглый короткий отрезок дерева, колющийся на поленья.
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28.04.2025 14:00 Відповісти
З 95% китайських комплектуючих...
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28.04.2025 14:05 Відповісти
Якщо "кількість зразків безпілотних систем у 2024 році перевищила 330", то це озеначає лиш одне-ніякої системної роботи з дронами та їх виробництва з боку держави як не було, так і немає. Просто умільці по гаражах та підвалах клепають хто во что горазд а Міноборони надуває щоки, ніхрена не робить а лише пилить бюджет. В рашці значно менше типів безпілотних систем зато вони кожну ніч тероризують всю Україну. Бо в рашці побудували заводи і роблять дрони на потоці.
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28.04.2025 14:19 Відповісти
Оці " бравурні" заяви у ЗМІ на кого розраховані..?!
А чому цей чувак не розказує що дроноводам немає належних умов для навчання та тренувань..?!
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28.04.2025 14:30 Відповісти
було 40, тепер 95.... Коли буде 1000 %??
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28.04.2025 14:31 Відповісти
********* наклепал?
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28.04.2025 14:34 Відповісти
І справді нащо нам допоміжні, нехай патрулють вздовж Румунії - Молдови -Польщі
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28.04.2025 15:15 Відповісти
 
 