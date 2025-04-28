Понад 95% дронів, які застосовуються на фронті, вироблені в Україні, - Міноборони

Понад 95% безпілотних літальних апаратів, які нині застосовують Сили оборони України на фронті, є продукцією українських виробників.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті, - українського виробництва", - зазначив Чуркін.

Він підкреслив, що темпи розвитку вітчизняних безпілотних технологій за останній рік істотно зросли. Якщо у 2023 році Міноборони допустило до експлуатації 75 нових зразків безпілотних систем, то у 2024 році ця кількість перевищила 330. Йдеться як про безпілотні літальні апарати, так і про наземні роботизовані комплекси (НРК).

За словами заступника міністра, ставка на розвиток безпілотних систем була зроблена через нерівні умови на полі бою: у кількості особового складу, артилерійських систем і техніки Україна поступається ворогу. Відтак нарощування потенціалу безпілотників стало асиметричною відповіддю на значну перевагу Росії у ресурсах.

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