АОЗ Міноборони вдосконалює взаємодію з постачальниками і запускає "єдине вікно"

=Для забезпечення прозорого та рівноправного доступу до процесу закупівель на офіційному сайті закупівельна агенція Міноборони "Агенція оборонних закупівель" запрацює "єдине вікно" зі збору пропозицій від виробників та постачальників.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Частина цифровізації і спрощення доступу

"У 2025 році бюджет АОЗ на закупівлю озброєння, військової техніки та боєприпасів становить понад 380 млрд грн. Впровадження "єдиного вікна" є частиною цифровізації процесів закупівель і робить співпрацю з виробниками більш сучасною та технологічною", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

На сайті АОЗ у розділі Постачальникам компанії, які хочуть запропонувати свою продукцію для потреб оборони, мають пройти процедуру верифікації – залишити інформацію про себе.

Також читайте: Понад 95% дронів, які застосовуються на фронті, вироблені в Україні, - Міноборони

"Запровадження "єдиного вікна" спрощує доступ виробників і постачальників до участі в закупівлях і прискорює обробку пропозицій. Це – один із кроків до прозорої і передбачуваної взаємодії з ринком", – зазначив Арсен Жумаділов, директор "Агенції оборонних закупівель".

Як це працюватиме:

Постачальник/виробник заповнює базову інформацію про себе та свою продукцію на сайті АОЗ проводить перевірку та ухвалює рішення – включити в реєстр верифікованих постачальників або надати обґрунтовану відмову Верифіковані постачальники отримуватимуть запити на комерційні пропозиції відповідно до доведеної потреби Ці запити міститимуть інформацію про дату та час закупівель, а також зворотний зв'язок за їх результатами З переможцем буде укладено договір.

"Таким підхід покликаний забезпечити конфіденційність та захист інформації про комерційні пропозиції, пришвидшити час їх опрацювання та забезпечити рівні умови доступу до процесу закупівель для всіх учасників ринку", - наголосили в Міноборони.

Читайте: АОЗ вже уклала контрактів на понад 200 млрд грн у 2025 році. Фокус – на технологіях, - Міноборони