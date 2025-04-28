Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: На данный момент признаков кибератаки нет

Причины масштабных перебоев с электричеством в нескольких странах Западной Европы устанавливаются. Пока нет признаков какой-либо кибератаки.

Об этом в соцсети Х заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю связь с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру относительно сегодняшних масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии", - сказал Кошта.

Он подчеркнул, что "пока нет никаких признаков кибератаки".

Топ-чиновник ЕС добавил, что сейчас операторы электросетей в обеих странах работают над выяснением причин и восстановлением электроснабжения".

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

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