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Новости Масштабные отключения света в Европе
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Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: На данный момент признаков кибератаки нет

Кошта об отключении света в Европе

Причины масштабных перебоев с электричеством в нескольких странах Западной Европы устанавливаются. Пока нет признаков какой-либо кибератаки.

Об этом в соцсети Х заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю связь с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру относительно сегодняшних масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии", - сказал Кошта.

Он подчеркнул, что "пока нет никаких признаков кибератаки".

Топ-чиновник ЕС добавил, что сейчас операторы электросетей в обеих странах работают над выяснением причин и восстановлением электроснабжения".

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Читайте также: Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига

Автор: 

Испания (861) Португалия (197) Франция (3515) отключение света (423) Антониу Кошта (45)


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Ось так легко вас можна вимкнути?
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28.04.2025 21:44 Ответить
Мабуть НЛО...... (пуйло)
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28.04.2025 21:48 Ответить
Авжеж немає, 'йожик водку не крав'
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28.04.2025 21:51 Ответить
То есть, все АЭС вдруг перестали работать случайно?
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28.04.2025 21:57 Ответить
Усі АЕС Іспанії сьогодні знеструмлено - 100% енергоблоків перестали працювати

МВС Іспанії оголосило надзвичайний стан після загальнонаціонального відключення електроенергії.

Усі АЕС знеструмлені та зупинені у штатному режимі.

Електропостачання було відновлено до 20% на материковій частині Іспанії. (с)
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28.04.2025 21:59 Ответить
Це в них ще війни нема! Поки що.... А ,,стурбованість"- улюблений стан всіх недолугих...
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28.04.2025 22:07 Ответить
як щоб ***** вдарив ракетами по їх енергетиці, і то б вони "нічого не помітили". Абсолютні імпотенти...
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28.04.2025 22:10 Ответить
Ищите российский след.
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28.04.2025 22:36 Ответить
 
 