Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: На данный момент признаков кибератаки нет
Причины масштабных перебоев с электричеством в нескольких странах Западной Европы устанавливаются. Пока нет признаков какой-либо кибератаки.
Об этом в соцсети Х заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я поддерживаю связь с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру относительно сегодняшних масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии", - сказал Кошта.
Он подчеркнул, что "пока нет никаких признаков кибератаки".
Топ-чиновник ЕС добавил, что сейчас операторы электросетей в обеих странах работают над выяснением причин и восстановлением электроснабжения".
Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.
Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МВС Іспанії оголосило надзвичайний стан після загальнонаціонального відключення електроенергії.
Усі АЕС знеструмлені та зупинені у штатному режимі.
Електропостачання було відновлено до 20% на материковій частині Іспанії. (с)