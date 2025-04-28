Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции, которые сегодня пострадали от масштабных блэкаутов, помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению президента Зеленского я только что связался со своими коллегами в Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе. Украина имеет большой опыт. Даже защищая Родину от агрессии, мы готовы помочь своим друзьям в трудные времена", - отметил он.

Министр отметил, что украинские дипломаты в соответствующих странах уже обратились и ожидают списки конкретных мер, которые можно принять.

"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", - добавил глава МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей после масштабных отключений, - Минэнерго

Ранее в Минэнерго заявили, что Украина готова оказать помощь странам Европы в восстановлении стабильной работы энергосистем после масштабных отключений электроэнергии.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Читайте также: Европейский курс Украины: какую долю должна занимать ветровая энергетика для интеграции в энергосистему ЕС?