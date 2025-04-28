Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции, которые сегодня пострадали от масштабных блэкаутов, помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"По поручению президента Зеленского я только что связался со своими коллегами в Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе. Украина имеет большой опыт. Даже защищая Родину от агрессии, мы готовы помочь своим друзьям в трудные времена", - отметил он.
Министр отметил, что украинские дипломаты в соответствующих странах уже обратились и ожидают списки конкретных мер, которые можно принять.
"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", - добавил глава МИД Украины.
Ранее в Минэнерго заявили, что Украина готова оказать помощь странам Европы в восстановлении стабильной работы энергосистем после масштабных отключений электроэнергии.
Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.
Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.
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Добрими порадами?
Чи Галущенка командируєте ******* іспанські та португальські гроші?
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Розподілені мережі спустили в унітаз і продовжили пиляти бабло на АЕС.
Якщо ти думаєш, що ми подолали кризу, то сильно помиляєшся. Все дихає на ладан до першого цілеспрямованого обстрілу також, як рік, два, три тому.
Alessandro Moretti
Не нервуйте хлопці,в Україні вже тепло, електрики потрібно менше.
А куди подіти надлишкову? Правильно-продати партнерам, надійним партнерам.
не так страшні ті морози, як пекельна спека !
скоро знову без електрики сидіти будемо - кондиціонери ввімкнуть на повну
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Сходиться
Чудові партнерські стосунки всеж кращі відносини чим з гнилими людожерами кацапами.
Укртві перетворився на інцест камеді клабу і мамахохотали.
Сміхунькають з тупих європейців.
Директор "Ясно" постить графік відключень для Іспанії, їм смішно. А про яхти Ахметова чогось смішних картинок не робить і про чергове підняття тарифів теж."
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Не зауважив.
Дядя ти куди подінеш надлишкову електроенергію яка саме тепер?
Кацапам запропонуєш?
То чого ти психуєш і інших тривожиш?
Коли зима вони дають нам, коли весна і осінь ми даємо їм.
Які проблеми бро?
Чи ти кацапам вирішив допомогти 9 травня на параді побачити?
в іспанію відправимо поелью, та навчимо кориді.
у францію насмажимо жабьячих лапок, та навчимо варити коньяк.
в португалію, трески відправимо побільше.
у нас же тієї енергії нема куди скирдувати. 90% відсотків розвалено, то куди ще.....