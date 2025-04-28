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Новости Масштабные отключения света в Европе
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Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига

Украина предложила помощь Испании, Португалии и Франции на фоне блэкаута

Глава МИД Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции, которые сегодня пострадали от масштабных блэкаутов, помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению президента Зеленского я только что связался со своими коллегами в Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе. Украина имеет большой опыт. Даже защищая Родину от агрессии, мы готовы помочь своим друзьям в трудные времена", - отметил он.

Министр отметил, что украинские дипломаты в соответствующих странах уже обратились и ожидают списки конкретных мер, которые можно принять.

"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", - добавил глава МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей после масштабных отключений, - Минэнерго

Ранее в Минэнерго заявили, что Украина готова оказать помощь странам Европы в восстановлении стабильной работы энергосистем после масштабных отключений электроэнергии.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Читайте также: Европейский курс Украины: какую долю должна занимать ветровая энергетика для интеграции в энергосистему ЕС?

Автор: 

Испания (861) Португалия (197) Франция (3515) Тарифы на электроэнергию (2166) Сибига Андрей (409) блэкаут (27)


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Топ комментарии
+14
Чим???!!!

Добрими порадами?
Чи Галущенка командируєте ******* іспанські та португальські гроші?
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28.04.2025 21:10
+13
Це як людина, яка ходить з голою дупою, запитує когось, чи потрібні їм штани...
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28.04.2025 21:12
+8
"У Португалії немає світла.
Укртві перетворився на інцест камеді клабу і мамахохотали.
Сміхунькають з тупих європейців.
Директор "Ясно" постить графік відключень для Іспанії, їм смішно. А про яхти Ахметова чогось смішних картинок не робить і про чергове підняття тарифів теж."
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28.04.2025 21:15
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Чим???!!!

Добрими порадами?
Чи Галущенка командируєте ******* іспанські та португальські гроші?
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28.04.2025 21:10 Ответить
україну майже розвів на купівлю кацапського металобрухту. то, португальців сто відсотків обдурить.
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28.04.2025 21:21 Ответить
Фахівцями і досвідом трьох років війни і виживання енергосистеми в тяжких умовах. Ваша іронія не по темі
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28.04.2025 21:27 Ответить
а нам, ті фахівці вже не потрібні?
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28.04.2025 21:32 Ответить
Переміщуємо ЗЄліни "пункти бездарності" з наметами і гарячим чаєм в Південну Європу

.
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28.04.2025 21:30 Ответить
Яку пораду по енергетиці можуть дати прораби асфальтних доріг, що призначили керувати цілою галуззю -енергетикою в Україні шісток російського агента ФСБ деркача?
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28.04.2025 21:46 Ответить
Найкращими спеціалістами із складання графіків погодинних відключень та потужними експертами, які пояснять іспанцям, що потрібно готуватися до ще гіршого сценарію і купувати павербанки та генератори.
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28.04.2025 22:06 Ответить
Ну в принципі так. Якщо ви думаєте, шо керуванння електромережами - це рубільніка вмикнути, то ви глибоко помиляєтеся. А досвід кризового менеджменту мереж - є лише в нас у Європі. На жаль
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28.04.2025 22:16 Ответить
Де Галущенко, а де кризовий менеджмент?

Розподілені мережі спустили в унітаз і продовжили пиляти бабло на АЕС.

Якщо ти думаєш, що ми подолали кризу, то сильно помиляєшся. Все дихає на ладан до першого цілеспрямованого обстрілу також, як рік, два, три тому.
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28.04.2025 22:38 Ответить
Це як людина, яка ходить з голою дупою, запитує когось, чи потрібні їм штани...
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28.04.2025 21:12 Ответить
Герхард

Alessandro Moretti
Не нервуйте хлопці,в Україні вже тепло, електрики потрібно менше.
А куди подіти надлишкову? Правильно-продати партнерам, надійним партнерам.
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28.04.2025 21:15 Ответить
Ой йой !

не так страшні ті морози, як пекельна спека !

скоро знову без електрики сидіти будемо - кондиціонери ввімкнуть на повну

.
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28.04.2025 21:33 Ответить
у кацапів скоро це вони візбмуть Україну, а у тебе скоро це 28 травня про літню спеку через 30 днів.
Сходиться
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28.04.2025 21:40 Ответить
Чудово.
Чудові партнерські стосунки всеж кращі відносини чим з гнилими людожерами кацапами.
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28.04.2025 21:13 Ответить
"У Португалії немає світла.
Укртві перетворився на інцест камеді клабу і мамахохотали.
Сміхунькають з тупих європейців.
Директор "Ясно" постить графік відключень для Іспанії, їм смішно. А про яхти Ахметова чогось смішних картинок не робить і про чергове підняття тарифів теж."
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28.04.2025 21:15 Ответить
****, яке ж ти тупориле
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28.04.2025 21:15 Ответить
Знову влітку по 16 годин без світла?
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28.04.2025 21:17 Ответить
Це у МО агресора питайте, які у них плани ракетно-дронових ударів на літо
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28.04.2025 21:28 Ответить
Українці обирали НЕ МО агресора, а президента ЗЄлєнського

.
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28.04.2025 21:35 Ответить
ой а вже літо наступило?
Не зауважив.
Дядя ти куди подінеш надлишкову електроенергію яка саме тепер?
Кацапам запропонуєш?
То чого ти психуєш і інших тривожиш?
Коли зима вони дають нам, коли весна і осінь ми даємо їм.
Які проблеми бро?
Чи ти кацапам вирішив допомогти 9 травня на параді побачити?
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28.04.2025 21:37 Ответить
все вірно!
в іспанію відправимо поелью, та навчимо кориді.
у францію насмажимо жабьячих лапок, та навчимо варити коньяк.
в португалію, трески відправимо побільше.

у нас же тієї енергії нема куди скирдувати. 90% відсотків розвалено, то куди ще.....
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28.04.2025 21:18 Ответить
Це просто піздець
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28.04.2025 21:21 Ответить
З розрахунком, що там не тупі, і відмовляться.
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28.04.2025 21:27 Ответить
Від трумпа сибіга заразився, а казали ідіотизм не заразний. Брехали скотиняки
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28.04.2025 21:31 Ответить
шапіто...
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28.04.2025 21:36 Ответить
Мабуть дасть пораду купити в Болгарії кацапські ядерни реактори.
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28.04.2025 21:36 Ответить
Срочно вивчи іспанську, потругальску і три рази на день - відосіки. Хай ще европейці зацінять потужність.
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28.04.2025 21:41 Ответить
Не смішіть мої капці
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28.04.2025 21:52 Ответить
Кумєнтуни! Ви реально такі ідіоти і не розумієте, шо у Європі лише маєм досвід виживання при вимкненнях маневрових потужностей та віялових відключеннях, як наслідок? Ну реально? Такий досвід дуже дорого коштує. Тому ваші хіханьки до дупи тут
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28.04.2025 22:18 Ответить
 
 