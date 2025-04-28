Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи, - Сибіга
Голова МЗС Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції, які сьогодні постраждали від масштабних блекаутів, допомогу України у подоланні енергетичної кризи.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"За дорученням Президента Зеленського я щойно зв’язався зі своїми колегами в Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу Україні після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі. Україна має великий досвід. Навіть захищаючи Батьківщину від агресії, ми готові допомогти своїм друзям у важкі часи", - зазначив він.
Міністр зауважив, що українські дипломати у відповідних країнах уже звернулися та очікують списки конкретних заходів, яких можна вжити.
"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", - додав глава МЗС України.
Раніше у Міненерго заявили, що Україна готова надати допомогу країнам Європи у відновленні стабільної роботи енергосистем після масштабних відключень електроенергії.
Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.
Будь ласка, зачекайте...
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Добрими порадами?
Чи Галущенка командируєте ******* іспанські та португальські гроші?
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Розподілені мережі спустили в унітаз і продовжили пиляти бабло на АЕС.
Якщо ти думаєш, що ми подолали кризу, то сильно помиляєшся. Все дихає на ладан до першого цілеспрямованого обстрілу також, як рік, два, три тому.
Alessandro Moretti
Не нервуйте хлопці,в Україні вже тепло, електрики потрібно менше.
А куди подіти надлишкову? Правильно-продати партнерам, надійним партнерам.
не так страшні ті морози, як пекельна спека !
скоро знову без електрики сидіти будемо - кондиціонери ввімкнуть на повну
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Сходиться
Чудові партнерські стосунки всеж кращі відносини чим з гнилими людожерами кацапами.
Укртві перетворився на інцест камеді клабу і мамахохотали.
Сміхунькають з тупих європейців.
Директор "Ясно" постить графік відключень для Іспанії, їм смішно. А про яхти Ахметова чогось смішних картинок не робить і про чергове підняття тарифів теж."
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Не зауважив.
Дядя ти куди подінеш надлишкову електроенергію яка саме тепер?
Кацапам запропонуєш?
То чого ти психуєш і інших тривожиш?
Коли зима вони дають нам, коли весна і осінь ми даємо їм.
Які проблеми бро?
Чи ти кацапам вирішив допомогти 9 травня на параді побачити?
в іспанію відправимо поелью, та навчимо кориді.
у францію насмажимо жабьячих лапок, та навчимо варити коньяк.
в португалію, трески відправимо побільше.
у нас же тієї енергії нема куди скирдувати. 90% відсотків розвалено, то куди ще.....