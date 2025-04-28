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Новини Масштабні відключення світла в Європі
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Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи, - Сибіга

Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції на тлі блекауту

Голова МЗС Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції, які сьогодні постраждали від масштабних блекаутів, допомогу України у подоланні енергетичної кризи.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням Президента Зеленського я щойно зв’язався зі своїми колегами в Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу Україні після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі. Україна має великий досвід. Навіть захищаючи Батьківщину від агресії, ми готові допомогти своїм друзям у важкі часи", - зазначив він.

Міністр зауважив, що українські дипломати у відповідних країнах уже звернулися та очікують списки конкретних заходів, яких можна вжити.

"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації",  - додав глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж після масштабних відключень, - Міненерго

Раніше у Міненерго заявили, що Україна готова надати допомогу країнам Європи у відновленні стабільної роботи енергосистем після масштабних відключень електроенергії.

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Читайте також: Європейський курс України: яку частку має займати вітрова енергетика для інтеграції в енергосистему ЄС?

Автор: 

Іспанія (900) Португалія (206) Франція (3070) електроенергія (6199) Сибіга Андрій (411) блекаут (79)


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Топ коментарі
+14
Чим???!!!

Добрими порадами?
Чи Галущенка командируєте ******* іспанські та португальські гроші?
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28.04.2025 21:10
+13
Це як людина, яка ходить з голою дупою, запитує когось, чи потрібні їм штани...
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28.04.2025 21:12
+8
"У Португалії немає світла.
Укртві перетворився на інцест камеді клабу і мамахохотали.
Сміхунькають з тупих європейців.
Директор "Ясно" постить графік відключень для Іспанії, їм смішно. А про яхти Ахметова чогось смішних картинок не робить і про чергове підняття тарифів теж."
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28.04.2025 21:15
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Чим???!!!

Добрими порадами?
Чи Галущенка командируєте ******* іспанські та португальські гроші?
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28.04.2025 21:10 Відповісти
україну майже розвів на купівлю кацапського металобрухту. то, португальців сто відсотків обдурить.
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28.04.2025 21:21 Відповісти
Фахівцями і досвідом трьох років війни і виживання енергосистеми в тяжких умовах. Ваша іронія не по темі
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28.04.2025 21:27 Відповісти
а нам, ті фахівці вже не потрібні?
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28.04.2025 21:32 Відповісти
Переміщуємо ЗЄліни "пункти бездарності" з наметами і гарячим чаєм в Південну Європу

.
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28.04.2025 21:30 Відповісти
Яку пораду по енергетиці можуть дати прораби асфальтних доріг, що призначили керувати цілою галуззю -енергетикою в Україні шісток російського агента ФСБ деркача?
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28.04.2025 21:46 Відповісти
Найкращими спеціалістами із складання графіків погодинних відключень та потужними експертами, які пояснять іспанцям, що потрібно готуватися до ще гіршого сценарію і купувати павербанки та генератори.
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28.04.2025 22:06 Відповісти
Ну в принципі так. Якщо ви думаєте, шо керуванння електромережами - це рубільніка вмикнути, то ви глибоко помиляєтеся. А досвід кризового менеджменту мереж - є лише в нас у Європі. На жаль
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28.04.2025 22:16 Відповісти
Де Галущенко, а де кризовий менеджмент?

Розподілені мережі спустили в унітаз і продовжили пиляти бабло на АЕС.

Якщо ти думаєш, що ми подолали кризу, то сильно помиляєшся. Все дихає на ладан до першого цілеспрямованого обстрілу також, як рік, два, три тому.
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28.04.2025 22:38 Відповісти
Це як людина, яка ходить з голою дупою, запитує когось, чи потрібні їм штани...
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28.04.2025 21:12 Відповісти
Герхард

Alessandro Moretti
Не нервуйте хлопці,в Україні вже тепло, електрики потрібно менше.
А куди подіти надлишкову? Правильно-продати партнерам, надійним партнерам.
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28.04.2025 21:15 Відповісти
Ой йой !

не так страшні ті морози, як пекельна спека !

скоро знову без електрики сидіти будемо - кондиціонери ввімкнуть на повну

.
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28.04.2025 21:33 Відповісти
у кацапів скоро це вони візбмуть Україну, а у тебе скоро це 28 травня про літню спеку через 30 днів.
Сходиться
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28.04.2025 21:40 Відповісти
Чудово.
Чудові партнерські стосунки всеж кращі відносини чим з гнилими людожерами кацапами.
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28.04.2025 21:13 Відповісти
"У Португалії немає світла.
Укртві перетворився на інцест камеді клабу і мамахохотали.
Сміхунькають з тупих європейців.
Директор "Ясно" постить графік відключень для Іспанії, їм смішно. А про яхти Ахметова чогось смішних картинок не робить і про чергове підняття тарифів теж."
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28.04.2025 21:15 Відповісти
****, яке ж ти тупориле
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28.04.2025 21:15 Відповісти
Знову влітку по 16 годин без світла?
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28.04.2025 21:17 Відповісти
Це у МО агресора питайте, які у них плани ракетно-дронових ударів на літо
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28.04.2025 21:28 Відповісти
Українці обирали НЕ МО агресора, а президента ЗЄлєнського

.
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28.04.2025 21:35 Відповісти
ой а вже літо наступило?
Не зауважив.
Дядя ти куди подінеш надлишкову електроенергію яка саме тепер?
Кацапам запропонуєш?
То чого ти психуєш і інших тривожиш?
Коли зима вони дають нам, коли весна і осінь ми даємо їм.
Які проблеми бро?
Чи ти кацапам вирішив допомогти 9 травня на параді побачити?
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28.04.2025 21:37 Відповісти
все вірно!
в іспанію відправимо поелью, та навчимо кориді.
у францію насмажимо жабьячих лапок, та навчимо варити коньяк.
в португалію, трески відправимо побільше.

у нас же тієї енергії нема куди скирдувати. 90% відсотків розвалено, то куди ще.....
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28.04.2025 21:18 Відповісти
Це просто піздець
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28.04.2025 21:21 Відповісти
З розрахунком, що там не тупі, і відмовляться.
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28.04.2025 21:27 Відповісти
Від трумпа сибіга заразився, а казали ідіотизм не заразний. Брехали скотиняки
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28.04.2025 21:31 Відповісти
шапіто...
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28.04.2025 21:36 Відповісти
Мабуть дасть пораду купити в Болгарії кацапські ядерни реактори.
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28.04.2025 21:36 Відповісти
Срочно вивчи іспанську, потругальску і три рази на день - відосіки. Хай ще европейці зацінять потужність.
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28.04.2025 21:41 Відповісти
Не смішіть мої капці
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28.04.2025 21:52 Відповісти
Кумєнтуни! Ви реально такі ідіоти і не розумієте, шо у Європі лише маєм досвід виживання при вимкненнях маневрових потужностей та віялових відключеннях, як наслідок? Ну реально? Такий досвід дуже дорого коштує. Тому ваші хіханьки до дупи тут
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28.04.2025 22:18 Відповісти
 
 