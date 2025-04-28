Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи, - Сибіга

Голова МЗС Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції, які сьогодні постраждали від масштабних блекаутів, допомогу України у подоланні енергетичної кризи.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням Президента Зеленського я щойно зв’язався зі своїми колегами в Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу Україні після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі. Україна має великий досвід. Навіть захищаючи Батьківщину від агресії, ми готові допомогти своїм друзям у важкі часи", - зазначив він.

Міністр зауважив, що українські дипломати у відповідних країнах уже звернулися та очікують списки конкретних заходів, яких можна вжити.

"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", - додав глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж після масштабних відключень, - Міненерго

Раніше у Міненерго заявили, що Україна готова надати допомогу країнам Європи у відновленні стабільної роботи енергосистем після масштабних відключень електроенергії.

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Читайте також: Європейський курс України: яку частку має займати вітрова енергетика для інтеграції в енергосистему ЄС?