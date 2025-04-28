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Новини Масштабні відключення світла в Європі
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Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж після масштабних відключень, - Міненерго

енергетика

Україна готова надати допомогу країнам Європи у відновленні стабільної роботи енергосистем після масштабних відключень електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", - наголосив міністр. Він також висловив вдячність країнам ЄС за підтримку та зазначив, що Україна зі свого боку "завжди готова надати допомогу".

Як зазначається, масштабні перебої в електропостачанні сталися в Іспанії, Португалії, а також у частині Франції та Андорри. Внаслідок цього виникли збої в роботі громадського транспорту, аеропортів, світлофорів, лікарень і частково мобільного зв’язку.

Причини аварії наразі встановлюються. Серед можливих версій розглядають технічну несправність у транспортній мережі Іспанії або кібератаку.

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Автор: 

Європа (1817) допомога (8359) Міненерго (1406)


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Топ коментарі
+3
якось текст по дебільному написаний!
а не навпаки?
чи, зелений дегенерат мародер галущенко проговорився, що бажає вкрадені грошикі десь пристроїти?
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28.04.2025 17:16
+3
По факту то пердь в калюжу, але можна буде оформити трохи відряджень, за рахунок держави)
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28.04.2025 18:07
+2
Ви з глузду з'їхали, там без ваших порад не обійдуться, ви що знаєте все про їх енергетику. Чи просто повод виїхати за кордон
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28.04.2025 17:44
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якось текст по дебільному написаний!
а не навпаки?
чи, зелений дегенерат мародер галущенко проговорився, що бажає вкрадені грошикі десь пристроїти?
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28.04.2025 17:16 Відповісти
Там же написано, допомогти не грошима, а знаннями та досвідом.
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28.04.2025 17:34 Відповісти
вибачаюсь, не зрозумів.
галущенко поїде єврокомісаром по енергетиці?
ділитися досвідом, як наморедирити грошенять на зруйнованій структурі, та кацапських реакторах?
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28.04.2025 17:55 Відповісти
Ні, пошлють ХВахівців з відновлення системи які набули великий досвід за більше ніж три роки війни з кацапами які херячать по енергосистемі України постійно. А енергосистема це дуже складна річ.
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28.04.2025 18:18 Відповісти
Ви з глузду з'їхали, там без ваших порад не обійдуться, ви що знаєте все про їх енергетику. Чи просто повод виїхати за кордон
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28.04.2025 17:44 Відповісти
Не вийде допомогти. Там асе по протоколу і інструкції, а не по розуму. Наш досвід їм до лампочки.
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28.04.2025 17:44 Відповісти
Це у нас по розуму...?
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28.04.2025 18:10 Відповісти
Зачем это высокомерное заявление, в кацапском стиле? ЕС прекрасно самостоятельно разобрался со своими проблемами.
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28.04.2025 17:45 Відповісти
По факту то пердь в калюжу, але можна буде оформити трохи відряджень, за рахунок держави)
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28.04.2025 18:07 Відповісти
Ви у себе спочатку відновіть, хайпуки довбані
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28.04.2025 18:09 Відповісти
Достойна реакція від Міненерго! На жаль, знаходяться недоумки, які шукають у цивілізованій заяві якийсь підступ!
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28.04.2025 18:50 Відповісти
 
 