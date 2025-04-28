Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж після масштабних відключень, - Міненерго
Україна готова надати допомогу країнам Європи у відновленні стабільної роботи енергосистем після масштабних відключень електроенергії.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", - наголосив міністр. Він також висловив вдячність країнам ЄС за підтримку та зазначив, що Україна зі свого боку "завжди готова надати допомогу".
Як зазначається, масштабні перебої в електропостачанні сталися в Іспанії, Португалії, а також у частині Франції та Андорри. Внаслідок цього виникли збої в роботі громадського транспорту, аеропортів, світлофорів, лікарень і частково мобільного зв’язку.
Причини аварії наразі встановлюються. Серед можливих версій розглядають технічну несправність у транспортній мережі Іспанії або кібератаку.
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а не навпаки?
чи, зелений дегенерат мародер галущенко проговорився, що бажає вкрадені грошикі десь пристроїти?
галущенко поїде єврокомісаром по енергетиці?
ділитися досвідом, як наморедирити грошенять на зруйнованій структурі, та кацапських реакторах?