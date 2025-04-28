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Новости Масштабные отключения света в Европе
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Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей после масштабных отключений, - Минэнерго

енергетика

Украина готова оказать помощь странам Европы в восстановлении стабильной работы энергосистем после масштабных отключений электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул министр. Он также выразил благодарность странам ЕС за поддержку и отметил, что Украина со своей стороны "всегда готова оказать помощь".

Как отмечается, масштабные перебои в электроснабжении произошли в Испании, Португалии, а также в части Франции и Андорры. Вследствие этого возникли сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, светофоров, больниц и частично мобильной связи.

Причины аварии сейчас устанавливаются. Среди возможных версий рассматривают техническую неисправность в транспортной сети Испании или кибератаку.

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Автор: 

Европа (1861) помощь (7808) Минэнерго (364)


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Топ комментарии
+3
якось текст по дебільному написаний!
а не навпаки?
чи, зелений дегенерат мародер галущенко проговорився, що бажає вкрадені грошикі десь пристроїти?
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28.04.2025 17:16
+3
По факту то пердь в калюжу, але можна буде оформити трохи відряджень, за рахунок держави)
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28.04.2025 18:07
+2
Ви з глузду з'їхали, там без ваших порад не обійдуться, ви що знаєте все про їх енергетику. Чи просто повод виїхати за кордон
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28.04.2025 17:44
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Правила форума Совет форумчан
якось текст по дебільному написаний!
а не навпаки?
чи, зелений дегенерат мародер галущенко проговорився, що бажає вкрадені грошикі десь пристроїти?
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28.04.2025 17:16 Ответить
Там же написано, допомогти не грошима, а знаннями та досвідом.
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28.04.2025 17:34 Ответить
вибачаюсь, не зрозумів.
галущенко поїде єврокомісаром по енергетиці?
ділитися досвідом, як наморедирити грошенять на зруйнованій структурі, та кацапських реакторах?
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28.04.2025 17:55 Ответить
Ні, пошлють ХВахівців з відновлення системи які набули великий досвід за більше ніж три роки війни з кацапами які херячать по енергосистемі України постійно. А енергосистема це дуже складна річ.
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28.04.2025 18:18 Ответить
Ви з глузду з'їхали, там без ваших порад не обійдуться, ви що знаєте все про їх енергетику. Чи просто повод виїхати за кордон
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28.04.2025 17:44 Ответить
Не вийде допомогти. Там асе по протоколу і інструкції, а не по розуму. Наш досвід їм до лампочки.
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28.04.2025 17:44 Ответить
Це у нас по розуму...?
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28.04.2025 18:10 Ответить
Зачем это высокомерное заявление, в кацапском стиле? ЕС прекрасно самостоятельно разобрался со своими проблемами.
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28.04.2025 17:45 Ответить
По факту то пердь в калюжу, але можна буде оформити трохи відряджень, за рахунок держави)
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28.04.2025 18:07 Ответить
Ви у себе спочатку відновіть, хайпуки довбані
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28.04.2025 18:09 Ответить
Достойна реакція від Міненерго! На жаль, знаходяться недоумки, які шукають у цивілізованій заяві якийсь підступ!
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28.04.2025 18:50 Ответить
научи их клацать разъединителями Мадрида, Лиссабона и Парижа, накажи как Киев и другие миллиониики
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28.04.2025 19:25 Ответить
 
 