Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей после масштабных отключений, - Минэнерго
Украина готова оказать помощь странам Европы в восстановлении стабильной работы энергосистем после масштабных отключений электроэнергии.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул министр. Он также выразил благодарность странам ЕС за поддержку и отметил, что Украина со своей стороны "всегда готова оказать помощь".
Как отмечается, масштабные перебои в электроснабжении произошли в Испании, Португалии, а также в части Франции и Андорры. Вследствие этого возникли сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, светофоров, больниц и частично мобильной связи.
Причины аварии сейчас устанавливаются. Среди возможных версий рассматривают техническую неисправность в транспортной сети Испании или кибератаку.
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а не навпаки?
чи, зелений дегенерат мародер галущенко проговорився, що бажає вкрадені грошикі десь пристроїти?
галущенко поїде єврокомісаром по енергетиці?
ділитися досвідом, як наморедирити грошенять на зруйнованій структурі, та кацапських реакторах?