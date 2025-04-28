Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей после масштабных отключений, - Минэнерго

Украина готова оказать помощь странам Европы в восстановлении стабильной работы энергосистем после масштабных отключений электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул министр. Он также выразил благодарность странам ЕС за поддержку и отметил, что Украина со своей стороны "всегда готова оказать помощь".

Как отмечается, масштабные перебои в электроснабжении произошли в Испании, Португалии, а также в части Франции и Андорры. Вследствие этого возникли сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, светофоров, больниц и частично мобильной связи.

Причины аварии сейчас устанавливаются. Среди возможных версий рассматривают техническую неисправность в транспортной сети Испании или кибератаку.

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