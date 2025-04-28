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Новини Масштабні відключення світла в Європі
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Кошта про масштабні відключення електроенергії в Європі: Наразі ознак кібератаки немає

Кошта про відключення світла в Європі

Причини масштабних перебоїв з електрикою в кількох країнах Західної Європи встановлюються. Наразі немає ознак будь-якої кібератаки.

Про це у соцмережі Х заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я підтримую зв'язок з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру щодо сьогоднішніх масштабних відключень електроенергії в Іспанії та Португалії", - сказав Кошта.

Він наголосив, що "наразі немає жодних ознак кібератаки".

Топпосадовець ЄС додав, що зараз оператори електромереж в обох країнах працюють над з'ясуванням причин і відновленням електропостачання".

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Читайте також: Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи, - Сибіга

Автор: 

Іспанія (900) Португалія (206) Франція (3070) відключення світла (1088) Кошта Антоніу (45)


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Ось так легко вас можна вимкнути?
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28.04.2025 21:44 Відповісти
Мабуть НЛО...... (пуйло)
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28.04.2025 21:48 Відповісти
Авжеж немає, 'йожик водку не крав'
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28.04.2025 21:51 Відповісти
То есть, все АЭС вдруг перестали работать случайно?
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28.04.2025 21:57 Відповісти
Усі АЕС Іспанії сьогодні знеструмлено - 100% енергоблоків перестали працювати

МВС Іспанії оголосило надзвичайний стан після загальнонаціонального відключення електроенергії.

Усі АЕС знеструмлені та зупинені у штатному режимі.

Електропостачання було відновлено до 20% на материковій частині Іспанії. (с)
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28.04.2025 21:59 Відповісти
Це в них ще війни нема! Поки що.... А ,,стурбованість"- улюблений стан всіх недолугих...
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28.04.2025 22:07 Відповісти
як щоб ***** вдарив ракетами по їх енергетиці, і то б вони "нічого не помітили". Абсолютні імпотенти...
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28.04.2025 22:10 Відповісти
Ищите российский след.
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28.04.2025 22:36 Відповісти
 
 