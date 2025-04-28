Кошта про масштабні відключення електроенергії в Європі: Наразі ознак кібератаки немає
Причини масштабних перебоїв з електрикою в кількох країнах Західної Європи встановлюються. Наразі немає ознак будь-якої кібератаки.
Про це у соцмережі Х заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я підтримую зв'язок з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру щодо сьогоднішніх масштабних відключень електроенергії в Іспанії та Португалії", - сказав Кошта.
Він наголосив, що "наразі немає жодних ознак кібератаки".
Топпосадовець ЄС додав, що зараз оператори електромереж в обох країнах працюють над з'ясуванням причин і відновленням електропостачання".
Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.
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МВС Іспанії оголосило надзвичайний стан після загальнонаціонального відключення електроенергії.
Усі АЕС знеструмлені та зупинені у штатному режимі.
Електропостачання було відновлено до 20% на материковій частині Іспанії. (с)