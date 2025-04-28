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Благодаря встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова вместе с США усилить свою позицию в отношении России, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Президент Франции считает, что ему удалось убедить американцев в возможности "эскалации угроз и, возможно, санкций", чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня.

Журналист спросил Макрона, были ли партнеры когда-нибудь так близки к перемирию, как сейчас?

"Я надеюсь на это. В течение следующих восьми-десяти дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, потому что часть уравнения зависит от Москвы. Мы должны быть едиными и сдерживающими [Россию]. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что это было неправильно, чтобы давление оказывалось исключительно на Украину. Именно этого мы достигли с помощью Кира Стармера", - ответил Макрон.

Также он заявил, что следующие две недели "будут ключевыми" в попытках ввести прекращение огня и усилить давление на РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение войны в Украине - это наша общая с Трампом цель, - Макрон после встречи с Зеленским

Автор: 

Франция (3515) перемирие (1639) Макрон Эмманюэль (1309) прекращения огня (161)


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Ой, не кажи «гоп»!
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28.04.2025 23:21 Ответить
Й всього лиш - Макрон не потиснув протягнутої Трампом руки у Ватикані,
Ватикан вперше в історії порушив протокол з французьким алфавітом розгадки гостей, усадивши ПРезидента КРАЇНИ раїнина літеру U в першому ряді з лідером країни на літеру А ... Усі гості лідери країн у Ватикані стоячи аплодували мужності та у співчутті Україні в обличчі зе . - ЦЕ БУЛО ВПЕРШЕ ПРИ ТРАМПОВІ.
Й ще- Трмап після 15 хв розмови на стільчиках пообіцяв Земпродовжити перемовини після- й втік додому одразу ж після церемонії, не виконавши обіцянки ...
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29.04.2025 00:13 Ответить
ну и вишенька на тортику- рейтинг підтримки 39 % відсотків навідався до Трампа саме в Ватикані.
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29.04.2025 00:15 Ответить
https://www.msn.com/en-us/politics/government/whiff-trump-comes-up-empty-on-handshake-with-macron-at-zelensky-pope-funeral-meeting/ar-AA1DFOI0?ocid=BingNewsSerp
відео як Макрон не потис руку Трампу - ось тут
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29.04.2025 00:19 Ответить
 
 