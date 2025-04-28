Благодаря встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова вместе с США усилить свою позицию в отношении России, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Президент Франции считает, что ему удалось убедить американцев в возможности "эскалации угроз и, возможно, санкций", чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня.

Журналист спросил Макрона, были ли партнеры когда-нибудь так близки к перемирию, как сейчас?

"Я надеюсь на это. В течение следующих восьми-десяти дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, потому что часть уравнения зависит от Москвы. Мы должны быть едиными и сдерживающими [Россию]. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что это было неправильно, чтобы давление оказывалось исключительно на Украину. Именно этого мы достигли с помощью Кира Стармера", - ответил Макрон.

Также он заявил, что следующие две недели "будут ключевыми" в попытках ввести прекращение огня и усилить давление на РФ.

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