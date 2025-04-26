Прекращение войны в Украине - это наша общая с Трампом цель, - Макрон после встречи с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал положительным обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, отметив, что теперь дело за Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение Макрона в социальной сети Х

"Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине - это наша общая цель с президентом Трампом", - написал он.

Также Макрон отметил, что "Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами над его реализацией".

"Теперь дело за президентом Путиным - доказать, что он действительно хочет мира", - отметил президент Франции.

"Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, начатой в Париже в марте прошлого года, чтобы достичь как этого прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине", - добавил Макрон.

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Напомним, после встречи Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий.