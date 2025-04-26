Прекращение войны в Украине - это наша общая с Трампом цель, - Макрон после встречи с Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал положительным обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, отметив, что теперь дело за Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение Макрона в социальной сети Х
"Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине - это наша общая цель с президентом Трампом", - написал он.
Также Макрон отметил, что "Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами над его реализацией".
"Теперь дело за президентом Путиным - доказать, что он действительно хочет мира", - отметил президент Франции.
"Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, начатой в Париже в марте прошлого года, чтобы достичь как этого прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине", - добавил Макрон.
Напомним, после встречи Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий.
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Коли москалі продовжують обмоскалювати десятки тисяч українських дітей, а молодь примусово тягнуть у свою армію -- це вже "припинення війни", чи ні?
1. Кінець війни на постійно.
2. Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи.
3. Невступ у НАТО.
4. Вступ в ЄС.
5. Крим російський.
6. Окуповані території лишаються під контролем рф.
7. Україна повертає всю Харківську обл.
8. Україна повертає ЗАЕС, передає контроль над нею США, а електрику розподілятимуть обоє.
9. Україна повертає Каховську ГЕС.
10. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру.
11. Україна повертає контроль над Кінбурнською косою.
12. Україна буде повністю відбудована й отримає повну фінансову компенсацію.
13. Угода про Копалини.
14. Санкції з росії знімаються.
15. США та росія відновлюють співпрацю.
Кращих пропозицій уже не буде ніколи, виходячи з реалій. Тепер хоч знаємо, на чому могло би все закінчитися.
Контрпропозиція України та Європи (спільно):
1. Повне припинення вогню.
2. Перемовини за участю США та ЄС.
3. Росія має вернути всіх депортованих дітей.
4. Обмін полоненими всіх на всіх.
5. Гарантія безпеки для України: щось схоже на статтю 5, але не НАТО.
6. Жодних обмежень для ЗСУ.
7. Жодних обмежень на іноземні контингенти в Україні.
8. Вступ в ЄС.
9. Територіяльні переговори базуються на основі лінії контролю.
10. ЗАЕС - у спільній власності України і США.
11. Безперешкодний рух по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
12. Угода про копалини.
13. Фінансова компенсація через заморожені рос.активи.
14. Санкції проти росії знімаються аж після настання миру.
Остап Дроздов
Макроша, ты физдишь. Неужели с это бессвязном бреде ты уловил какую-то мысль?