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Новости Прекращение войны Встреча Зеленского с Макроном
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Прекращение войны в Украине - это наша общая с Трампом цель, - Макрон после встречи с Зеленским

макрон и зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал положительным обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, отметив, что теперь дело за Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение Макрона в социальной сети Х

"Очень позитивный обмен мнениями сегодня с президентом Зеленским в Риме. Прекращение войны в Украине - это наша общая цель с президентом Трампом", - написал он.

Также Макрон отметил, что "Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами над его реализацией".

"Теперь дело за президентом Путиным - доказать, что он действительно хочет мира", - отметил президент Франции.

"Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, начатой в Париже в марте прошлого года, чтобы достичь как этого прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине", - добавил Макрон.

Смотрите: Мирный план США и предложения Украины | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Напомним, после встречи Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий.

Автор: 

Трамп Дональд (5260) Макрон Эмманюэль (1307) переговоры с Россией (973)


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Правила форума Совет форумчан
Що значить "припинення війни"? Чому ніхто не дає чіткої дефініції?

Коли москалі продовжують обмоскалювати десятки тисяч українських дітей, а молодь примусово тягнуть у свою армію -- це вже "припинення війни", чи ні?
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26.04.2025 17:38 Ответить
Так - путлєр напав на Україну - щоб добитися миру
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26.04.2025 17:38 Ответить
Трампу ці похорони богато дали.Він вийшов у світ,а ,заявів щось розумне про обман путіна,налагодів відносіти з лідерамі краін.Подивимось,чи надовго таки мікроскопічни зміни.
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26.04.2025 17:40 Ответить
Головне щоб ви(!) з Трампом ставили ***** жорсткі вимоги заради миру, а не навпаки.
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26.04.2025 17:43 Ответить
Що пропонують США:
1. Кінець війни на постійно.
2. Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи.
3. Невступ у НАТО.
4. Вступ в ЄС.
5. Крим російський.
6. Окуповані території лишаються під контролем рф.
7. Україна повертає всю Харківську обл.
8. Україна повертає ЗАЕС, передає контроль над нею США, а електрику розподілятимуть обоє.
9. Україна повертає Каховську ГЕС.
10. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру.
11. Україна повертає контроль над Кінбурнською косою.
12. Україна буде повністю відбудована й отримає повну фінансову компенсацію.
13. Угода про Копалини.
14. Санкції з росії знімаються.
15. США та росія відновлюють співпрацю.
Кращих пропозицій уже не буде ніколи, виходячи з реалій. Тепер хоч знаємо, на чому могло би все закінчитися.

Контрпропозиція України та Європи (спільно):
1. Повне припинення вогню.
2. Перемовини за участю США та ЄС.
3. Росія має вернути всіх депортованих дітей.
4. Обмін полоненими всіх на всіх.
5. Гарантія безпеки для України: щось схоже на статтю 5, але не НАТО.
6. Жодних обмежень для ЗСУ.
7. Жодних обмежень на іноземні контингенти в Україні.
8. Вступ в ЄС.
9. Територіяльні переговори базуються на основі лінії контролю.
10. ЗАЕС - у спільній власності України і США.
11. Безперешкодний рух по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
12. Угода про копалини.
13. Фінансова компенсація через заморожені рос.активи.
14. Санкції проти росії знімаються аж після настання миру.
Остап Дроздов
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26.04.2025 17:44 Ответить
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26.04.2025 17:45 Ответить
Путіна може довго влаштовувати це балабольство. Коли його ресурси вичерпаються, він мілостіво укладе мир, до наступного разу. Нема нічого, що вказує, що його трон шатається. У нього є шахеди та балістика, у Зельмана немає нічого.
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26.04.2025 18:28 Ответить
Припинення війни в Україні - це наша спільна мета з президентом Трампом", - написав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3548983

Макроша, ты физдишь. Неужели с это бессвязном бреде ты уловил какую-то мысль?
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26.04.2025 18:29 Ответить
Не втерпел мушкетёр №-3---пять копеек своих вставил. Что угодно можно говорить на лохматого деда, но как же настохерели эти евро-либерасты мягкожопосракие своим блеяньем и вазелиновой манерой!
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26.04.2025 19:59 Ответить
 
 