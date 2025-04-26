Припинення війни в Україні - це наша спільна з Трампом мета, - Макрон після зустрічі із Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон назвав позитивним обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, зазначивши, що тепер справа за Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням допис Макрона в соціальній мережі Х

"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з Президентом Зеленським у Римі. Припинення війни в Україні - це наша спільна мета з президентом Трампом", - написав він.

Також Макрон зазначив, що "Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями над його реалізацією".

"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він справді хоче миру", - зауважив президент Франції.

Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, започаткованої в Парижі в березні минулого року, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні", - додав Макрон.

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Нагадаємо, після зустрічі Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов.