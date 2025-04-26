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Новини Припинення війни Зустріч Зеленського з Макроном
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Припинення війни в Україні - це наша спільна з Трампом мета, - Макрон після зустрічі із Зеленським

макрон і зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон назвав позитивним обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, зазначивши, що тепер справа за Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням допис Макрона в соціальній мережі Х 

"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з Президентом Зеленським у Римі. Припинення війни в Україні - це наша спільна мета з президентом Трампом", - написав він.

Також Макрон зазначив, що "Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями над його реалізацією".

"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він справді хоче миру", - зауважив президент Франції.

Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, започаткованої в Парижі в березні минулого року, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні", - додав Макрон.

Дивіться: Мирний план США і пропозиції України | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, після зустрічі Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов.

Автор: 

Трамп Дональд (5678) Макрон Емманюель (1459) переговори з Росією (1090)


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Що значить "припинення війни"? Чому ніхто не дає чіткої дефініції?

Коли москалі продовжують обмоскалювати десятки тисяч українських дітей, а молодь примусово тягнуть у свою армію -- це вже "припинення війни", чи ні?
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26.04.2025 17:38 Відповісти
Так - путлєр напав на Україну - щоб добитися миру
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26.04.2025 17:38 Відповісти
Трампу ці похорони богато дали.Він вийшов у світ,а ,заявів щось розумне про обман путіна,налагодів відносіти з лідерамі краін.Подивимось,чи надовго таки мікроскопічни зміни.
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26.04.2025 17:40 Відповісти
Головне щоб ви(!) з Трампом ставили ***** жорсткі вимоги заради миру, а не навпаки.
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26.04.2025 17:43 Відповісти
Що пропонують США:
1. Кінець війни на постійно.
2. Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи.
3. Невступ у НАТО.
4. Вступ в ЄС.
5. Крим російський.
6. Окуповані території лишаються під контролем рф.
7. Україна повертає всю Харківську обл.
8. Україна повертає ЗАЕС, передає контроль над нею США, а електрику розподілятимуть обоє.
9. Україна повертає Каховську ГЕС.
10. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру.
11. Україна повертає контроль над Кінбурнською косою.
12. Україна буде повністю відбудована й отримає повну фінансову компенсацію.
13. Угода про Копалини.
14. Санкції з росії знімаються.
15. США та росія відновлюють співпрацю.
Кращих пропозицій уже не буде ніколи, виходячи з реалій. Тепер хоч знаємо, на чому могло би все закінчитися.

Контрпропозиція України та Європи (спільно):
1. Повне припинення вогню.
2. Перемовини за участю США та ЄС.
3. Росія має вернути всіх депортованих дітей.
4. Обмін полоненими всіх на всіх.
5. Гарантія безпеки для України: щось схоже на статтю 5, але не НАТО.
6. Жодних обмежень для ЗСУ.
7. Жодних обмежень на іноземні контингенти в Україні.
8. Вступ в ЄС.
9. Територіяльні переговори базуються на основі лінії контролю.
10. ЗАЕС - у спільній власності України і США.
11. Безперешкодний рух по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
12. Угода про копалини.
13. Фінансова компенсація через заморожені рос.активи.
14. Санкції проти росії знімаються аж після настання миру.
Остап Дроздов
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26.04.2025 17:44 Відповісти
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26.04.2025 17:45 Відповісти
 
 