Завдяки зустрічі у Ватикані нам вдалося повернути тиск на Росію, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна бути готова разом зі США посилити свою позицію стосовно Росії, аби забезпечити припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Президент Франції вважає, що йому вдалося переконати американців можливості "ескалації погроз і, можливо, санкцій", аби змусити росіян погодитися на припинення вогню.

Журналіст запитав Макрона, чи були партнери коли-небудь так близькі до перемир'я, як зараз?

"Я сподіваюся на це. Впродовж наступних восьми-десяти днів ми збираємося посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми маємо бути єдиними й стримуючими [Росію]. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що це було неправильно, щоб тиск чинився винятково на Україну. Саме цього ми досягли з допомогою Кіра Стармера", – відповів Макрон.

Також він заявив, що наступні два тижні "будуть ключовими" у спробах запровадити припинення вогню та посилити тиск на РФ.

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