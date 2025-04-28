Шмыгаль не задекларировал автомобиль жены премиум-класса, - "Слідство.Інфо"

Журналисты-расследователи "Слідства.Інфо" выяснили, что жена главы Кабмина Дениса Шмыгаля - Екатерина - имеет машину премиум-класса, которой нет в декларации ее мужа.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным из открытых источников, в феврале 2024 года Екатерина Шмыгаль создала частное предприятие "КАДиС УА", которое должно заниматься гостиничным бизнесом и сдавать имущество в аренду. Единственной владелицей компании, бизнес-активности которой журналистам не удалось обнаружить, является жена премьер-министра.

Журналисты заметили, что через полтора месяца после создания фирмы на нее было зарегистрировано авто Range Rover Sport 2022 года. Расследователи нашли архивное объявление с продажей именно этой машины - в прошлом году ее продавали за 84 500 долларов США, или 3,5 млн грн.

Отмечается, что новосозданная фирма отражена в декларации премьер-министра, а вот записанная на нее машина - нет.

Журналисты выяснили, что автомобиль Range Rover Sport 2022 года трижды превышал скорость неподалеку от дома семьи премьер-министра во Львове. Также расследователи зафиксировали это авто припаркованным во дворе семьи Дениса Шмыгаля.

На вопрос о незадекларированной машине семья Шмыгалей не ответила журналистам.

Посмотреть расследование можно здесь:

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