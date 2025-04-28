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Новости Шмыгаль не задекларировал авто жены
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Шмыгаль не задекларировал автомобиль жены премиум-класса, - "Слідство.Інфо"

Шмыгаль не задекларировал автомобиль жены

Журналисты-расследователи "Слідства.Інфо" выяснили, что жена главы Кабмина Дениса Шмыгаля - Екатерина - имеет машину премиум-класса, которой нет в декларации ее мужа.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным из открытых источников, в феврале 2024 года Екатерина Шмыгаль создала частное предприятие "КАДиС УА", которое должно заниматься гостиничным бизнесом и сдавать имущество в аренду. Единственной владелицей компании, бизнес-активности которой журналистам не удалось обнаружить, является жена премьер-министра.

Журналисты заметили, что через полтора месяца после создания фирмы на нее было зарегистрировано авто Range Rover Sport 2022 года. Расследователи нашли архивное объявление с продажей именно этой машины - в прошлом году ее продавали за 84 500 долларов США, или 3,5 млн грн.

Отмечается, что новосозданная фирма отражена в декларации премьер-министра, а вот записанная на нее машина - нет.

Журналисты выяснили, что автомобиль Range Rover Sport 2022 года трижды превышал скорость неподалеку от дома семьи премьер-министра во Львове. Также расследователи зафиксировали это авто припаркованным во дворе семьи Дениса Шмыгаля.

авто

На вопрос о незадекларированной машине семья Шмыгалей не ответила журналистам.

Посмотреть расследование можно здесь:

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Автор: 

авто (4206) декларация (1357) Шмыгаль Денис (2692) Слідство.Інфо (42)


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Топ комментарии
+2
та то всьо дєдушкібабушкіпапінамаміна всю жизнь капєєчка до капєєчкі для радной кравіначкі...
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28.04.2025 23:35
+2
ну, ця автівка дружини Ніщо - це ніщо у порівнянні із купою решти "подвиігв" зелених покидьків...
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29.04.2025 00:10
+1
автівка другої ..ляді
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28.04.2025 23:33
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автівка другої ..ляді
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28.04.2025 23:33 Ответить
От же ж…скотинякааа
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28.04.2025 23:33 Ответить
та то всьо дєдушкібабушкіпапінамаміна всю жизнь капєєчка до капєєчкі для радной кравіначкі...
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28.04.2025 23:35 Ответить
От цікаво, він ж раніше топ-менеджером у Ахметова був, то бабки на цей Рейндж Ровер має. То чому приховує? У чому там мутки?
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28.04.2025 23:35 Ответить
Норм прибарахлилася
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28.04.2025 23:37 Ответить
Пі уй.
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28.04.2025 23:38 Ответить
это все оптом вместо обороны, дронов, танков и ракет. хуторяне барыги победить логически не могут (а никто воевать вместо, типа корейцев - не станет, бабло уже потрачено на более "ценные" туши в Монаках).
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28.04.2025 23:40 Ответить
піпл побачив верхівку айсберга накраденого ахмтетовською гнидою шмигалем та збудився )
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28.04.2025 23:50 Ответить
ХА ХА ХА ШМАРА И В АФРКЕ ОМАНЕ ШМАРА!!!
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28.04.2025 23:51 Ответить
Мабуть ще й не тільки машину
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28.04.2025 23:52 Ответить
Сам факт що це "гламурний" ленд-ровер, тобто машина яка вважається найгіршою в преміум-класі, свідчить про схильність до транжирства. Єдина надійна модель ленд-роверу "Дефендер" давно знята з виробництва...
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28.04.2025 23:58 Ответить
Що б зробив прем"єр цивілізованої крїни не під БАРИГОЮ ЛАРЬОЧНИКОМ часів Кремлівсього Шапкоркрада ? Прем"р НІЩО але людина Ахмєтова - батька війни бувшого бандита а теперішнього головного олігарха , котрий тримає контроль над усім КАБМІНОМ
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29.04.2025 00:06 Ответить
эти люди живут в другом финансовом измерении. в Украинском государстве крадется столько грошей, что сносит башню от их количества. Когда крадутся миллиарды зеленых, то одна тачка, или десять это роли не играет.
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29.04.2025 00:09 Ответить
ну, ця автівка дружини Ніщо - це ніщо у порівнянні із купою решти "подвиігв" зелених покидьків...
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29.04.2025 00:10 Ответить
Та хто ті копійки рахує ! Мабуть по запарі забув.
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29.04.2025 00:28 Ответить
 
 