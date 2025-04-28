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Новини Шмигаль не задекларував авто дружини
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Шмигаль не задекларував авто дружини преміумкласу, - "Слідство.Інфо"

Шмигаль не задекларував авто дружини

Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" з'ясували, що дружина очільника Кабміну Дениса Шмигаля – Катерина має автівку преміумкласу, якої немає в декларації її чоловіка.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних з відкритих джерел, у лютому 2024 року Катерина Шмигаль створила приватне підприємство "КАДіС УА", яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Єдиною власницею компанії, бізнес-активності якої журналістам не вдалося виявити, є дружина премʼєр-міністра.

Журналісти помітили, що через півтора місяця після створення фірми на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року. Розслідувачі знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки - торік її продавали за 84 500 доларів США, або 3,5 млн грн.

Зазначається, що новостворена фірма відображена у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні.

Журналісти з’ясували, що автівка Range Rover Sport 2022 року тричі перевищувала швидкість неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові. Також розслідувачі зафіксували це авто припарковане на подвірʼї сімʼї Дениса Шмигаля.

авто

На запитання про незадекларовану автівку родина Шмигалів не відповіла журналістам.

Переглянути розслідування можна тут:

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Автор: 

авто (6173) декларація (1419) Шмигаль Денис (4583) Слідство.Інфо (42)


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Топ коментарі
+2
та то всьо дєдушкібабушкіпапінамаміна всю жизнь капєєчка до капєєчкі для радной кравіначкі...
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28.04.2025 23:35
+1
автівка другої ..ляді
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28.04.2025 23:33
+1
это все оптом вместо обороны, дронов, танков и ракет. хуторяне барыги победить логически не могут (а никто воевать вместо, типа корейцев - не станет, бабло уже потрачено на более "ценные" туши в Монаках).
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28.04.2025 23:40
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автівка другої ..ляді
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28.04.2025 23:33 Відповісти
От же ж…скотинякааа
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28.04.2025 23:33 Відповісти
та то всьо дєдушкібабушкіпапінамаміна всю жизнь капєєчка до капєєчкі для радной кравіначкі...
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28.04.2025 23:35 Відповісти
От цікаво, він ж раніше топ-менеджером у Ахметова був, то бабки на цей Рейндж Ровер має. То чому приховує? У чому там мутки?
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28.04.2025 23:35 Відповісти
Норм прибарахлилася
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28.04.2025 23:37 Відповісти
Пі уй.
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28.04.2025 23:38 Відповісти
это все оптом вместо обороны, дронов, танков и ракет. хуторяне барыги победить логически не могут (а никто воевать вместо, типа корейцев - не станет, бабло уже потрачено на более "ценные" туши в Монаках).
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28.04.2025 23:40 Відповісти
піпл побачив верхівку айсберга накраденого ахмтетовською гнидою шмигалем та збудився )
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28.04.2025 23:50 Відповісти
ХА ХА ХА ШМАРА И В АФРКЕ ОМАНЕ ШМАРА!!!
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28.04.2025 23:51 Відповісти
Мабуть ще й не тільки машину
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28.04.2025 23:52 Відповісти
Сам факт що це "гламурний" ленд-ровер, тобто машина яка вважається найгіршою в преміум-класі, свідчить про схильність до транжирства. Єдина надійна модель ленд-роверу "Дефендер" давно знята з виробництва...
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28.04.2025 23:58 Відповісти
Що б зробив прем"єр цивілізованої крїни не під БАРИГОЮ ЛАРЬОЧНИКОМ часів Кремлівсього Шапкоркрада ? Прем"р НІЩО але людина Ахмєтова - батька війни бувшого бандита а теперішнього головного олігарха , котрий тримає контроль над усім КАБМІНОМ
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29.04.2025 00:06 Відповісти
эти люди живут в другом финансовом измерении. в Украинском государстве крадется столько грошей, что сносит башню от их количества. Когда крадутся миллиарды зеленых, то одна тачка, или десять это роли не играет.
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29.04.2025 00:09 Відповісти
ну, ця автівка дружини Ніщо - це ніщо у порівнянні із купою решти "подвиігв" зелених покидьків...
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29.04.2025 00:10 Відповісти
 
 