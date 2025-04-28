Шмигаль не задекларував авто дружини преміумкласу, - "Слідство.Інфо"

Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" з'ясували, що дружина очільника Кабміну Дениса Шмигаля – Катерина має автівку преміумкласу, якої немає в декларації її чоловіка.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних з відкритих джерел, у лютому 2024 року Катерина Шмигаль створила приватне підприємство "КАДіС УА", яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. Єдиною власницею компанії, бізнес-активності якої журналістам не вдалося виявити, є дружина премʼєр-міністра.

Журналісти помітили, що через півтора місяця після створення фірми на неї було зареєстроване авто Range Rover Sport 2022 року. Розслідувачі знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки - торік її продавали за 84 500 доларів США, або 3,5 млн грн.

Зазначається, що новостворена фірма відображена у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні.

Журналісти з’ясували, що автівка Range Rover Sport 2022 року тричі перевищувала швидкість неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові. Також розслідувачі зафіксували це авто припарковане на подвірʼї сімʼї Дениса Шмигаля.

На запитання про незадекларовану автівку родина Шмигалів не відповіла журналістам.

Переглянути розслідування можна тут:

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