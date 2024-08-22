Нардеп Мейдич міг виїжджати на відпочинок до Італії під виглядом службових відряджень, - "Слідство.Інфо"

Народний депутат від ВО "Батьківщина" та перший заступник голови Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олег Мейдич навесні та влітку 2023 року отримав від Верховної Ради дозвіл на виїзд у відрядження, а сам, схоже, поїхав відпочивати в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо" із посиланням на судовий реєстр та власні джерела.

Зокрема зазначається, що Мейдич мав поїхати у відрядження у Бельгію та Литву. Проте у цих країнах він не з'явився.

"Про обставини цих поїздок "Слідство.Інфо" дізналося з судового реєстру - детективами ДБР проводиться досудове розслідування щодо нардепа Мейдича за фактом можливого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат Олег Мейдич двічі виїжджав з України: з 27 квітня по 5 травня 2023 року та з 17 по 27 липня того ж року. Обидва рази політик виїжджав на підставі розпоряджень Голови Верховної Ради і обидва рази він порушував терміни повернення з відряджень", - йдеться в матеріалі.

Замість Бельгії та Литви - в Італію

Журналісти зазначають, що на підставі розпорядження Голови ВРУ Руслана Стефанчука від 19 квітня 2023 року №395 "Про відрядження народного депутата Мейдича О.Л. до Королівства Бельгія" останній мав повернутися в Україну 1 травня, а повернувся 5 травня 2023 року. Тоді нардепа Мейдича відрядили до міста Брюссель для проведення зустрічей у рамках проєкту "Інституційна та політична реформа для малого сільського господарства".

Крім цього, нардеп Мейдич виїжджав за кордон у липні 2023 року. Хоча відрядження мало тривати 5 днів, народний депутат був за кордоном 10 днів. Голова ВР відправив свого підлеглого до Литви, де той мав провести зустрічі з депутатами Сейму та високопосадовцями Литовської Республіки.

Щоправда, судячи з документів, з якими ознайомилися журналісти "Слідства.Інфо", Мейдич не відвідував зазначені країни - Литовську Республіку та Королівство Бельгія, а натомість відпочивав в Італії. Згідно з отриманою від джерел інформацією, 28 квітня 2023 року Олег Мейдич приземлився в аеропорту міста Болонья, а 5 травня вилетів з Італії через один із аеропортів Мілану.

"Разом з Олегом Мейдичем, відповідно до інформації від джерел "Слідства.Інфо", подорожувала його дружина Тетяна Мейдич, яка того ж таки 28 квітня приземлилася у Болоньї. Покидала країну жінка також 5 травня, але окремо від чоловіка - через аеропорт Bergamo Orio Al Serio, який знаходиться неподалік від Мілану. Під час другого відрядження народного депутата, 26 липня 2023 року, Тетяна Мейдич вилітала з уже згаданого Bergamo Orio Al Serio", - пише "Слідство.Інфо".

Журналісти "Слідства.Інфо" зателефонували народному депутату, щоб розпитати про деталі робочих поїздок за кордон, які, схоже, перетворилися на відпочинок. Чоловік, який зняв слухавку, сказав, що він — помічник Мейдича. Він пообіцяв передати інформацію про дзвінок журналістів та кинув слухавку. Щоправда, у спеціалізованому додатку для ідентифікації мобільних номерів, телефон, за яким дзвонило "Слідство.Інфо", підписаний як "Олег Мейдич". Повідомлення журналістів із запитаннями на цей номер чоловік проігнорував.

Тетяна Мейдич, яка, судячи з отриманої інформації, подорожувала із чоловіком, телефоном повідомила, що не буде спілкуватися та кинула слухавку.

У Верховній Раді не відповіли на запитання "Слідства.Інфо", чи їздив Мейдич у відрядження за кордон у травні та липні 2023 року. Повідомили лише, що на кілька днів у травні (02.05-5.05) та у липні (24.07-27.07) народний депутат брав відпустку. Ці дати співпадають із зазначеними у документах досудового розслідування як дні, на які Мейдич протермінував свої службові відрядження та затримався за кордоном.

Відпочинок замість роботи

"Народні депутати знаходять вихід з будь-якої ситуації. Цікаво, що досить часто всі ці "відрядження" - до країн, у яких є вихід до моря чи океану", - коментує ситуацію зі службовими поїздками головний редактор "Руху ЧЕСНО" Олександр Саліженко. Його організація, зокрема, моніторить роботу членів Верховної Ради. Саліженко підкреслює, що такі поїздки народних депутатів не дуже добре позначаються не репутації парламенту країни, що воює.

Раніше у скандали з поїздками за кордон на відпочинок, зокрема, втрапляли народні депутати Юрій Арістов, який виїхав у службову поїздку та опинився на Мальдівах, і Микола Тищенко, який оформив відрядження та полетів до Таїланду.

"Відповідно до Указу Президента № 27 державні посадовці, в тому числі і нардепи, не мають права виїжджати за кордон на відпочинок. Тільки у відрядження під час воєнного стану. Таким чином вони вводять громадськість в оману у той час, як більшість обмежена в праві на виїзд за кордон. Крім того, нардепи підзвітні своїм виборцям, тому їх не недобросовісне ставлення до своїх прав підриває довіру виборців", - пояснює медіаюристка Оксана Максименюк.

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