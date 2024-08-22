Нардеп Мейдич мог выезжать на отдых в Италию под видом служебных командировок, - "Следствие.Инфо"

Народный депутат от ВО "Батькивщина" и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Олег Мейдич весной и летом 2023 года получил от Верховной Рады разрешение на выезд в командировку, а сам, похоже, уехал отдыхать в Италию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Следствие.Инфо" со ссылкой на судебный реестр и собственные источники.

В частности, отмечается, что Мейдич должен был поехать в командировку в Бельгию и Литву. Однако в этих странах он не появился.

"Об обстоятельствах этих поездок "Следствие.Инфо" узнало из судебного реестра - детективами ДБР проводится досудебное расследование в отношении нардепа Мейдича по факту возможного внесения недостоверных сведений в официальные документы.

В ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат Олег Мейдич дважды уезжал из Украины: с 27 апреля по 5 мая 2023 и с 17 по 27 июля того же года. Оба раза политик выезжал на основании распоряжений Председателя Верховной Рады и оба раза он нарушал сроки возвращения из командировок", - говорится в материале.

Вместо Бельгии и Литвы – в Италию

Журналисты отмечают, что на основании распоряжения Председателя ВРУ Руслана Стефанчука от 19 апреля 2023 года №395 "О командировках народного депутата Мейдича А.Л. в Королевство Бельгия" последний должен был вернуться в Украину 1 мая, а вернулся 5 мая 2023 года. Тогда нардеп Мейдич был отправлен в город Брюссель для проведения встреч в рамках проекта "Институционная и политическая реформа для малого сельского хозяйства".

Кроме того, нардеп Мейдич уезжал за границу в июле 2023 года. Хотя командировка должна была длиться 5 дней, народный депутат был за границей 10 дней. Председатель ВР отправил своего подчиненного в Литву, где тот должен был провести встречи с депутатами Сейма и чиновниками Литовской Республики.

Правда, судя по документам, с которыми ознакомились журналисты "Следствие.Инфо", Мейдич не посещал указанные страны - Литовскую Республику и Королевство Бельгия, а отдыхал в Италии. Согласно полученной от источников информации, 28 апреля 2023 года Олег Мейдич приземлился в аэропорту города Болонья, а 5 мая вылетел из Италии через один из аэропортов Милана.

"Вместе с Олегом Мейдичем, согласно информации от источников "Следствия.Инфо", путешествовала его жена Татьяна Мейдич, которая 28 апреля приземлилась в Болонье. Покидала страну женщина также 5 мая, но отдельно от мужчины - через аэропорт Bergamo Orio Al Во время второй командировки народного депутата, 26 июля 2023 года, Татьяна Мейдич вылетала из уже упомянутого Bergamo Orio Al Serio", - пишет "Следствие.Инфо".

Журналисты "Следствия.Инфо" позвонили по телефону народному депутату, чтобы расспросить о деталях рабочих поездок за границу, которые, похоже, превратились в отдых. Мужчина, снявший трубку, сказал, что он помощник Мейдича. Он пообещал передать информацию о звонке журналистов и бросил трубку. Правда, в специализированном приложении для идентификации мобильных номеров телефон, по которому звонило "Следствие.Инфо", подписан как "Олег Мейдич". Сообщения журналистов с вопросами на этот номер мужчина проигнорировал.

Татьяна Мейдич, которая, судя по полученной информации, путешествовала с мужем, по телефону сообщила, что не будет общаться и бросила трубку.

В Верховной Раде не ответили на вопрос "Следства.Инфо", ездил ли Мейдич в командировку за границу в мае и июле 2023 года. Сообщили лишь, что на несколько дней в мае (02.05-5.05) и в июле (24.07-27.07) народный депутат брал отпуск. Эти даты совпадают с указанными в документах досудебного расследования как дни, на которые Мейдич просрочил свои командировки и задержался за границей.

Отдых вместо работы

"Народные депутаты находят выход из любой ситуации. Интересно, что довольно часто все эти "командировки" - в страны, у которых есть выход к морю или океану", - комментирует ситуацию со служебными поездками главный редактор "Движения ЧЕСТНО" Александр Салиженко. Его организация, в частности, мониторит работу членов Верховной Рады. Салиженко подчеркивает, что такие поездки народных депутатов не очень хорошо сказываются не на репутации парламента воюющей страны.

Ранее в скандалы с поездками за границу на отдых, в частности, попадали народные депутаты Юрий Аристов, выехавший в служебную поездку и оказавшийся на Мальдивах, и Николай Тищенко, который оформил командировку и улетел в Таиланд.

"Согласно Указу Президента № 27 государственные чиновники, в том числе и нардепы, не имеют права выезжать за границу на отдых. Только в командировку во время военного положения. Таким образом они вводят общественность в заблуждение в то время, как большинство ограничено в праве на выезд за границу. Кроме того, нардепы подотчетны своим избирателям, поэтому их не недобросовестное отношение к своим правам подрывает доверие избирателей", – объясняет медиа-юрист Оксана Максименюк.

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