За прошедшие сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Гуляйполю. А также:

364 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Щербаки и Новодаровку.

168 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Степного, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 13 сообщений о повреждении домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали авиабомбами прифронтовые территории Запорожской области. ФОТО