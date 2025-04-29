За прошедшие сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Гуляйполю. А также:
- 364 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Щербаки и Новодаровку.
- 168 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Степного, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 13 сообщений о повреждении домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.
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vita gunesh
показать весь комментарий29.04.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0
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