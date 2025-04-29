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Новости Обстрелы Запорожской области
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За прошедшие сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

Удар по Запорожской области 28 апреля

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Гуляйполю. А также:

  • 364 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Щербаки и Новодаровку.
  • 168 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Степного, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 13 сообщений о повреждении домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

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обстрел (27248) Запорожская область (3093)


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29.04.2025 09:09 Ответить
 
 