Россияне атаковали авиабомбами прифронтовые территории Запорожской области. ФОТО
Россияне нанесли авиаудар по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано по меньшей мере два удара авиабомбами. Экстренные службы устанавливают последствия", - говорится в сообщении.
Предварительно, без пострадавших.
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