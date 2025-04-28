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Россияне атаковали авиабомбами прифронтовые территории Запорожской области. ФОТО

запорізька

Россияне нанесли авиаудар по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано по меньшей мере два удара авиабомбами. Экстренные службы устанавливают последствия", - говорится в сообщении.

Предварительно, без пострадавших.

Читайте: Оккупанты 408 раз ударили по Запорожской области за сутки

Запорожская область

Автор: 

Запорожская область (3092) Федоров Иван (467)


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Нема нажаль в нас такої ППО,щоб добивала до тих пташок(
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28.04.2025 19:36 Ответить
є, але не на тому напрямку...
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28.04.2025 19:55 Ответить
Там боятьс я розміщувати через недостатню кількість,котрою хочуть ризикувати,плюс близкість до фронту,та наявності шпіонів і зрадників там.
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28.04.2025 19:59 Ответить
"кочуючий Петріот" не на часі.....
Страшно лишитися посади, якщо знищать раптом....
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28.04.2025 20:03 Ответить
Якщо на шальках терезів українська держава і петріот,думаю очевидно чим варто жертвувати.А якщо посада,то таких треба прив'язати до макету петріота і розмістити як приманку,щоб взнати звідки атакуватимуть макет.
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28.04.2025 20:09 Ответить
потенційні кандидати із ПвК не будуть ризикувати - раптом доля винесе на "старшого" ПС - тут не до держави!
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28.04.2025 20:14 Ответить
 
 