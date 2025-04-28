Росіяни атакували авіабомбами прифронтові території Запорізької області. ФОТО

Росіяни завдали авіаудару по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано щонайменше два удари авіабомбами. Екстрені служби встановлюють наслідки", - ідеться в повідомленні.

Попередньо без постраждалих.

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