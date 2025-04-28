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Росіяни атакували авіабомбами прифронтові території Запорізької області. ФОТО

запорізька

Росіяни завдали авіаудару по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано щонайменше два удари авіабомбами. Екстрені служби встановлюють наслідки", - ідеться в повідомленні.

Попередньо без постраждалих.

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Запорізька область

Автор: 

Запорізька область (3614) Федоров Іван (648)


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Нема нажаль в нас такої ППО,щоб добивала до тих пташок(
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28.04.2025 19:36 Відповісти
є, але не на тому напрямку...
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28.04.2025 19:55 Відповісти
Там боятьс я розміщувати через недостатню кількість,котрою хочуть ризикувати,плюс близкість до фронту,та наявності шпіонів і зрадників там.
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28.04.2025 19:59 Відповісти
"кочуючий Петріот" не на часі.....
Страшно лишитися посади, якщо знищать раптом....
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28.04.2025 20:03 Відповісти
Якщо на шальках терезів українська держава і петріот,думаю очевидно чим варто жертвувати.А якщо посада,то таких треба прив'язати до макету петріота і розмістити як приманку,щоб взнати звідки атакуватимуть макет.
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28.04.2025 20:09 Відповісти
потенційні кандидати із ПвК не будуть ризикувати - раптом доля винесе на "старшого" ПС - тут не до держави!
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28.04.2025 20:14 Відповісти
 
 