Росіяни атакували авіабомбами прифронтові території Запорізької області. ФОТО
Росіяни завдали авіаудару по прифронтових населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано щонайменше два удари авіабомбами. Екстрені служби встановлюють наслідки", - ідеться в повідомленні.
Попередньо без постраждалих.
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