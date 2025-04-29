Ворог минулої доби обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області: пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури
Впродовж минулої доби окупанти завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю. А також:
- 364 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новодарівку.
- 168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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vita gunesh
показати весь коментар29.04.2025 09:09 Відповісти Мені подобається 0
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