Общие боевые потери РФ с начала войны - около 950 860 человек (+1060 за сутки), 10 728 танков, 27080 артсистем, 22 352 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 950 860 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около/около 950860 (+1060) человек/человек,
танков / tanks - 10728 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 22352 (+14) ед,
артиллерийских систем - 27080 (+42) ед,
РСЗО - 1373 (+0) ед,
средства ППО - 1146 (+1) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34177 (+94),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46432 (+140) ед,
специальная техника - 3860 (+0)
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Логістика має всі шанси перетнути позначку в 4 тисячі за місяць
Арта все ще під сумнівом на місячний рекорд, не вистачає 117 стволів, проте вже посідеє друге місце з початку війни
202!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Логістика та арта норм, броня присутня.
Результативність ППО перевалила за 38000!
Чумардоси закрили чергові 50000 та вийшли на фінішні 50 тис. до ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 950 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.