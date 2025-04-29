Общие боевые потери РФ с начала войны - около 950 860 человек (+1060 за сутки), 10 728 танков, 27080 артсистем, 22 352 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 950 860 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около/около 950860 (+1060) человек/человек,

танков / tanks - 10728 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 22352 (+14) ед,

артиллерийских систем - 27080 (+42) ед,

РСЗО - 1373 (+0) ед,

средства ППО - 1146 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34177 (+94),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46432 (+140) ед,

специальная техника - 3860 (+0)

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