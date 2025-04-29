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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 950 860 осіб (+1060 за добу), 10 728 танків, 27080 артсистем, 22 352 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 950 860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько/ about 950860 (+1060) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10728 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14) од,

артилерійських систем – 27080 (+42) од,

РСЗВ – 1373 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1146 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 46432 (+140) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник СЗР Іващенко доповів Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил

Скільки ліквідовано окупантів 28 квітня

Автор: 

армія рф (17445) Генштаб ЗС (6601) ліквідація (3941) знищення (7276)


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950 тисяч чумардосів, з них 160 тисяч в цьому році
Логістика має всі шанси перетнути позначку в 4 тисячі за місяць
Арта все ще під сумнівом на місячний рекорд, не вистачає 117 стволів, проте вже посідеє друге місце з початку війни
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29.04.2025 08:02 Відповісти
Наземка з початку 25-го випередила 23 рік: 23 086 - 23 055
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29.04.2025 08:10 Відповісти
Пішли чемпіонські 50 тисяч. З нетерпінням чекаємо на переможця "Хто хоче стати міліонним".
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29.04.2025 08:04 Відповісти
Гвардійський корпус кобзона, перші 860 уже в партері.
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29.04.2025 08:16 Відповісти
Коли вже здохне рашиський чорт путін ,а разом з ним піде на звалище історії огидний "русский мир" з його нациською ідеологією.
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29.04.2025 08:26 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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29.04.2025 08:39 Відповісти
Минув 4087 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Логістика та арта норм, броня присутня.
Результативність ППО перевалила за 38000!
Чумардоси закрили чергові 50000 та вийшли на фінішні 50 тис. до ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 950 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.
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29.04.2025 08:51 Відповісти
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29.04.2025 08:54 Відповісти
.
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29.04.2025 09:02 Відповісти
Яка волость орди перетне "лєнтачьку фінішьнаю"?
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29.04.2025 09:11 Відповісти
цікаво, що буде мільйонному відвідувачу? може мішок кольоровий? чорний якось не цікаво... можна ще живі квіти вдовиці...
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29.04.2025 09:17 Відповісти
 
 