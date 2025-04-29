Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 950 860 осіб (+1060 за добу), 10 728 танків, 27080 артсистем, 22 352 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 950 860 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько/ about 950860 (+1060) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 10728 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14) од,
артилерійських систем – 27080 (+42) од,
РСЗВ – 1373 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1146 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
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Логістика має всі шанси перетнути позначку в 4 тисячі за місяць
Арта все ще під сумнівом на місячний рекорд, не вистачає 117 стволів, проте вже посідеє друге місце з початку війни
202!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Логістика та арта норм, броня присутня.
Результативність ППО перевалила за 38000!
Чумардоси закрили чергові 50000 та вийшли на фінішні 50 тис. до ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 950 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Архангельська область.