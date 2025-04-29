Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 950 860 осіб (+1060 за добу), 10 728 танків, 27080 артсистем, 22 352 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 950 860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько/ about 950860 (+1060) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10728 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14) од,

артилерійських систем – 27080 (+42) од,

РСЗВ – 1373 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1146 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

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