За сутки на фронте более 170 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 178 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по врагу

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 6010 обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2858 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Наумовка, Новодмитровка, Миропольское, Петрушевка Сумской области; Новополь, Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Зеленое Поле, Поддубное Донецкой области; Гуляйполе, Павловка, Новодаровка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Одрадного, Богатиря, Шевченко.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 338 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1060 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов.

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