США должны помочь прекратить войну, иначе будет ядерное противостояние, - Венс
Длительная война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну.
Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что если это продлится еще несколько лет, россияне не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны.
Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил вице-президент США.
Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран - это кошмар".
"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. - ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - добавил Вэнс.
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венс - придурок
Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.
І путін вважає, що Америка боїться його.
Венс-казкар.
відібравши у україни ядерну зброю, україні погрожують ядерною війною.
україна має повне право відродити свій ядерний статус.
тихесенько відродити і стати поруч з ізраїлем в цьому питанні.
всі можливості для цього є, всі окрім україни на чолі з нашою голдою меїр.
Це оранжевий ліфт?
Венс, ви таки горітимете в пеклі, бо саме ви провокуєте і навіть робите все аби ядерна війна стала реальністю.
БД - Божевільний Дім!
Десь вже почала в'янути його смаковниця
Взагалі от кажуть, що совок не міг навіть кольорового тєліка зробить, чи пральну машину. А нафіга їх робить, коли можна клепать ракети. Людина має жити в гівні, щоб віддати життя за режим, щоб не так було це боляче. А то ті США та Європа зі своїми благами та рівнем життя розжирі, звикли до комфорту і не хочуть, курва, помирати
собралось столько дегенератов и дебилов, во главе с президентом, мир такого ещё не знал!
Интересно было бы услышать от этого недомерка, а между кем возможна ядерная война, если
трамп с путлером целуются взасос?
Это значит, что Америка и быдлостан могут начать ядерную войну с Украиной, если она не
капитулирует перед трампом и путлером?