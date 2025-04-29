США должны помочь прекратить войну, иначе будет ядерное противостояние, - Венс

Длительная война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну.

Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что если это продлится еще несколько лет, россияне не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны.

Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил вице-президент США.

Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран - это кошмар".

"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. - ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - добавил Вэнс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине, - СМИ