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Новости Агрессия России против Украины
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США должны помочь прекратить войну, иначе будет ядерное противостояние, - Венс

Венс о последствиях длительной войны в Украине

Длительная война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну.

Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что если это продлится еще несколько лет, россияне не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны.

Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил вице-президент США.

Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран - это кошмар".

"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. - ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - добавил Вэнс.

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Автор: 

война в Украине (3972) Джей Ди Вэнс (87)


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Топ комментарии
+17
тобто погрожуючи ядерною зброєю можна робити все що заманеться?

венс - придурок
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29.04.2025 06:42
+15
⚡️Краще не стане, поки ми не дамо зрозуміти путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, - республіканський сенатор Джон Кеннеді

Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.

І путін вважає, що Америка боїться його.
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29.04.2025 06:42
+12
Оце у₴бани !
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29.04.2025 06:37
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Оце у₴бани !
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29.04.2025 06:37 Ответить
Ці у₴бани самі і розпочали війну заоохочуючи ху..ла.
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29.04.2025 08:08 Ответить
Нарцис коли ти мовчиш краще виглядаєш.
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29.04.2025 06:39 Ответить
Рівень залякування росте вгору.
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29.04.2025 06:39 Ответить
Так так і буде,як що Украіна не переможе.Ці невуки плутають причинно-следственни звязки.Таки американци тупи .
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29.04.2025 06:40 Ответить
Ді джей пеніс ви зі своїм дебілом шефм дайте побільше зброї хоч так як дали моджахедам і побачите зупинку війни просто кацапсиан зникне від слова зовсім а ще бистріше буде якщо і самі будете х рить кацапів
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29.04.2025 06:41 Ответить
тобто погрожуючи ядерною зброєю можна робити все що заманеться?

венс - придурок
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29.04.2025 06:42 Ответить
Так. Написано ж - така реальність
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29.04.2025 07:55 Ответить
⚡️Краще не стане, поки ми не дамо зрозуміти путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, - республіканський сенатор Джон Кеннеді

Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.

І путін вважає, що Америка боїться його.
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29.04.2025 06:42 Ответить
Америка боїться путіна .
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29.04.2025 06:44 Ответить
Трампівська адміністрація боїться Україну і український народ. Бо український народ дуже ефективно перемалує фашистів-антилібералів, як русня та мага.
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29.04.2025 09:15 Ответить
Росія повинна бути знищена!
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29.04.2025 06:44 Ответить
знищай !
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29.04.2025 06:45 Ответить
А ти в цей час що будеш робити?
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29.04.2025 07:05 Ответить
Звичайно,так не виграємо.От ще минулого року Австралія хотіла передати пісотні списаних абрамсів,машини 2007 р,ніде не застосовувались.Америка заборонила.
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29.04.2025 06:45 Ответить
Этот бывший бухарик наконец спустя сто дней начал искать оправдания своей тупости.
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29.04.2025 06:45 Ответить
Американський Цар врятував світ від ядерної війни))
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29.04.2025 06:48 Ответить
Аби ж то його на 9 травня в Москву відправили, дивись, і Кремль згорів би.
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29.04.2025 06:47 Ответить
Щоб кремшь згорів - туди треба Ваву Бідоносця відправити))
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29.04.2025 07:20 Ответить
Якщо трампісти не припинять лизати сраку путлеру, то через деякий час, ядерний удар слід очікувати і це ще буде тільки початок всесвітньої біди. Непокаране, розбещене зло росте як на дріжжях. Старому маніяку у кремлі дуже кортить спробувати на беззахістній жертві ядерку. Покідьки з білого дому зовсім забули принцип - " мир через силу".
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29.04.2025 06:52 Ответить
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29.04.2025 06:52 Ответить
Конгресмен зі штату Мічіган від Демократичної партії у Палаті представників Сполучених Штатів Шрі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США https://tsn.ua/tags/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональда Трампа.
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29.04.2025 08:09 Ответить
Які тількі казки не вигадують, тількі щоб легалізувати окупацію.
Венс-казкар.
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29.04.2025 06:57 Ответить
Венс дмухає у флейту Кабаева-Хуйла. Шкіряну флейту.
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29.04.2025 06:58 Ответить
Непогано... Подібне "умиротворення" уже було... У 1938-му. У Мюнхені... Чемберлен з Даладьє точно так само "несли мир" в Європу...
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29.04.2025 07:01 Ответить
Так вони ж хоча б в тій Європі жили і "відгребли" за свої помилки! Мюнхенські угоди разом з ними підписував ще й Муссоліні який дружив з Гітлером. Того взагалі вдячні громадяни повісили головою вниз на воротах... А тут пацан з іншого континенту грається в політика...
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29.04.2025 07:49 Ответить
Історія ходить по кругу.....
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29.04.2025 08:18 Ответить
Коли зла собака нападає то намагання заспокоїти її протягуючи руку з сосискою закінчиться тим що вона зжере сосиску разом з рукою , а заспокоїти її можна тільки палкою по хребту , так і з кацапами .
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29.04.2025 07:11 Ответить
Путінська типова пропаганда з ядерним шантажем.
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29.04.2025 07:13 Ответить
Кстаті, можно зайти на Ютуб за ссилкою, та просто написати всі ваши думки.
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29.04.2025 07:14 Ответить
Якщо все так погано, то скажи своїм друзякам по московським гейклубам нехай забираються до себе на болота. Це ми напали на мирну країну чи вони?
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29.04.2025 07:18 Ответить
Ядерне протистояння? Ядерна країна напала на НЕядерну
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29.04.2025 07:23 Ответить
Венс? А так знаю, це той 3,14-дар, який сказав, що йому байдуже, чи буде існувати Україна.
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29.04.2025 07:26 Ответить
То давіть на рашку - чого ви Україну кошмарите?
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29.04.2025 07:27 Ответить
Так нельзя говорить мистер Венс,наивные дурачки в Украине верят в победу над злом под руководством звезды корпоративов и помощниками агентов фсб,они очень обижаются,когда их макают головой в правду.
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29.04.2025 07:36 Ответить
Как там січас на Любянкє, таварісчь?
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29.04.2025 07:42 Ответить
На лубянке сейчас двое, сивкович и грушник - папа ларечника,оба пишут шифровки свром агентам.
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29.04.2025 07:53 Ответить
Пішут. Тєбє.
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29.04.2025 07:59 Ответить
Мэнэ пишет портрет художники никас сафонов и кукос поярков,оплачивает алиханова.
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29.04.2025 08:24 Ответить
"Так нізя гаваріть Містєр"

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29.04.2025 09:10 Ответить
андон штопаний в УКРАЇНИ немає ядерки
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29.04.2025 07:38 Ответить
В Україні є ядерна зброя?
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29.04.2025 07:39 Ответить
все, як по написаному!
відібравши у україни ядерну зброю, україні погрожують ядерною війною.
україна має повне право відродити свій ядерний статус.
тихесенько відродити і стати поруч з ізраїлем в цьому питанні.
всі можливості для цього є, всі окрім україни на чолі з нашою голдою меїр.
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29.04.2025 07:45 Ответить
В голові у цього дебіла вже давно ядерний колапс.
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29.04.2025 07:55 Ответить
Чергові лякалки. Вже не знають, як злитися ху"лу.
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29.04.2025 08:10 Ответить
Страх що робиться. Як такі дебіли в яких в голові не має мозоку можуть потрапити у владу?
Це оранжевий ліфт?
Венс, ви таки горітимете в пеклі, бо саме ви провокуєте і навіть робите все аби ядерна війна стала реальністю.
БД - Божевільний Дім!
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29.04.2025 08:10 Ответить
Іуда в повний зріст.
Десь вже почала в'янути його смаковниця
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29.04.2025 08:13 Ответить
Я за ядерне протистояння!
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29.04.2025 08:19 Ответить
Тільки спочатку треба, щоб відбулося ядерне протистояння між Індією та Пакистаном, щоб весь світ побачив, що не так страшна ядірна збруя, як її малюють. Так сказать обкатать це діло на циганах. І тоді, европейці, можливу не так будуть посцикувать.

Взагалі от кажуть, що совок не міг навіть кольорового тєліка зробить, чи пральну машину. А нафіга їх робить, коли можна клепать ракети. Людина має жити в гівні, щоб віддати життя за режим, щоб не так було це боляче. А то ті США та Європа зі своїми благами та рівнем життя розжирі, звикли до комфорту і не хочуть, курва, помирати
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29.04.2025 08:31 Ответить
ага-давайте заберем крим в України і віддамо кацапам бо путін нападе на нато і буде ядерна війна-дивна логіка
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29.04.2025 08:24 Ответить
Якщо не зупинити пуйла в Україні, то буде наступна країна. І так до Третьої піде
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29.04.2025 08:38 Ответить
А ти,***..типу,спаситель! Здайся, Україно,твій народ знищать,але ж це ***** хоче жити. Куди вдарить Україна ядерною зброєю? Чмо описи попутало.
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29.04.2025 08:41 Ответить
допоможіть Україні з ядеркою і можеш іти наухй, припинення війни буде забезпечено миттєво
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29.04.2025 08:42 Ответить
Действительно это уникальный случай, чтобы в руководстве ядерной державой одновременно

собралось столько дегенератов и дебилов, во главе с президентом, мир такого ещё не знал!

Интересно было бы услышать от этого недомерка, а между кем возможна ядерная война, если

трамп с путлером целуются взасос?

Это значит, что Америка и быдлостан могут начать ядерную войну с Украиной, если она не

капитулирует перед трампом и путлером?
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29.04.2025 08:53 Ответить
Якщо венс і трамп не знімуть штани, то почнеться третя світова! Давайте знімайте штанці, бо пуйло нападе! Десь отак звучить
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29.04.2025 08:57 Ответить
Никакой третья свiтова невозможна. Запад понимает что не сможет воевать с кацапами и две недели. Ядерная война это страшилка для дебилов, об этом с кацапами говорят по другим каналам и все держат под контролем.
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29.04.2025 09:15 Ответить
Очкує, правачок, спостерігає, як фашиків сотнями тисяч кінчають і на себе приміряє.
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29.04.2025 09:08 Ответить
 
 