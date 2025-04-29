США мають допомогти припинити війну, інакше буде ядерне протистояння, - Венс
Тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка.
"Якщо це не припиниться, українці не виграють війну.
Я думаю, що в мейнстримових ЗМІ побутує дивна думка, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни не витримають, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни.
Але це не та реальність, у якій ми живемо", - заявив віцепрезидент США.
Він також додав, що ще кілька років такої війни призведуть до краху суспільства, адже "демографічні показники обох цих країн - це кошмар".
"Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. - ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети", - додав Венс.
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венс - придурок
Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.
І путін вважає, що Америка боїться його.
Венс-казкар.