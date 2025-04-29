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Новини Агресія Росії проти України
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США мають допомогти припинити війну, інакше буде ядерне протистояння, - Венс

Венс про наслідки тривалої війни в Україні

Тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив в  інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка.

"Якщо це не припиниться, українці не виграють війну.

Я думаю, що в мейнстримових ЗМІ побутує дивна думка, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни не витримають, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни.

Але це не та реальність, у якій ми живемо", - заявив віцепрезидент США.

Він також додав, що ще кілька років такої війни призведуть до краху суспільства, адже "демографічні показники обох цих країн - це кошмар".

"Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. - ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети", - додав Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із "мирного плану" США зникла вимога про вибори в Україні, - ЗМІ

Автор: 

війна в Україні (4007) Джей Ді Венс (89)


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Топ коментарі
+4
Этот бывший бухарик наконец спустя сто дней начал искать оправдания своей тупости.
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29.04.2025 06:45
+3
Оце у₴бани !
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29.04.2025 06:37
+3
тобто погрожуючи ядерною зброєю можна робити все що заманеться?

венс - придурок
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29.04.2025 06:42
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Оце у₴бани !
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29.04.2025 06:37 Відповісти
Нарцис коли ти мовчиш краще виглядаєш.
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29.04.2025 06:39 Відповісти
Рівень залякування росте вгору.
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29.04.2025 06:39 Відповісти
Так так і буде,як що Украіна не переможе.Ці невуки плутають причинно-следственни звязки.Таки американци тупи .
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29.04.2025 06:40 Відповісти
Ді джей пеніс ви зі своїм дебілом шефм дайте побільше зброї хоч так як дали моджахедам і побачите зупинку війни просто кацапсиан зникне від слова зовсім а ще бистріше буде якщо і самі будете х рить кацапів
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29.04.2025 06:41 Відповісти
тобто погрожуючи ядерною зброєю можна робити все що заманеться?

венс - придурок
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29.04.2025 06:42 Відповісти
⚡️Краще не стане, поки ми не дамо зрозуміти путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, - республіканський сенатор Джон Кеннеді

Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.

І путін вважає, що Америка боїться його.
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29.04.2025 06:42 Відповісти
Америка боїться путіна .
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29.04.2025 06:44 Відповісти
Росія повинна бути знищена!
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29.04.2025 06:44 Відповісти
знищай !
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29.04.2025 06:45 Відповісти
А ти в цей час що будеш робити?
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29.04.2025 07:05 Відповісти
Звичайно,так не виграємо.От ще минулого року Австралія хотіла передати пісотні списаних абрамсів,машини 2007 р,ніде не застосовувались.Америка заборонила.
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29.04.2025 06:45 Відповісти
Этот бывший бухарик наконец спустя сто дней начал искать оправдания своей тупости.
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29.04.2025 06:45 Відповісти
Американський Цар врятував світ від ядерної війни))
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29.04.2025 06:48 Відповісти
Аби ж то його на 9 травня в Москву відправили, дивись, і Кремль згорів би.
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29.04.2025 06:47 Відповісти
Якщо трампісти не припинять лизати сраку путлеру, то через деякий час, ядерний удар слід очікувати і це ще буде тільки початок всесвітньої біди. Непокаране, розбещене зло росте як на дріжжях. Старому маніяку у кремлі дуже кортить спробувати на беззахістній жертві ядерку. Покідьки з білого дому зовсім забули принцип - " мир через силу".
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29.04.2025 06:52 Відповісти
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29.04.2025 06:52 Відповісти
Які тількі казки не вигадують, тількі щоб легалізувати окупацію.
Венс-казкар.
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29.04.2025 06:57 Відповісти
Венс дмухає у флейту Кабаева-Хуйла. Шкіряну флейту.
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29.04.2025 06:58 Відповісти
Непогано... Подібне "умиротворення" уже було... У 1938-му. У Мюнхені... Чемберлен з Даладьє точно так само "несли мир" в Європу...
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29.04.2025 07:01 Відповісти
Коли зла собака нападає то намагання заспокоїти її протягуючи руку з сосискою закінчиться тим що вона зжере сосиску разом з рукою , а заспокоїти її можна тільки палкою по хребту , так і з кацапами .
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29.04.2025 07:11 Відповісти
Путінська типова пропаганда з ядерним шантажем.
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29.04.2025 07:13 Відповісти
 
 