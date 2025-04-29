Враг активизировал штурмы и обстрелы украинских позиций на юге, - Силы обороны

За прошедшие сутки, 28 апреля, российские захватчики совершили почти 310 обстрелов украинских позиций на юге, использовав почти 1300 боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Багатыря, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

Удары врага

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти более 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе применяли и барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", и осуществили около 400 сбросов с БпЛА, применив более 500 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска нанесли авиационные удары по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 21 управляемую авиабомбу (КАБ) и 92 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской областей.

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