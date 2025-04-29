Враг активизировал штурмы и обстрелы украинских позиций на юге, - Силы обороны
За прошедшие сутки, 28 апреля, российские захватчики совершили почти 310 обстрелов украинских позиций на юге, использовав почти 1300 боеприпасов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Багатыря, Шевченко.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.
Удары врага
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти более 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе применяли и барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", и осуществили около 400 сбросов с БпЛА, применив более 500 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Оккупационные войска нанесли авиационные удары по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 21 управляемую авиабомбу (КАБ) и 92 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Брехня, від старого прутіна, йде ще з часів війни проти Ічкерії!!