Ворог активізував штурми та обстріли українських позицій на Півдні, - Сили оборони

Минулої доби, 28 квітня, російські загарбники здійснили майже 310 обстрілів українських позицій на півдня, використавши майже 1300 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

Удари ворога

Впродовж минулої доби окупанти завдали майже понад 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема застосовували і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", та здійснили близько 400 скидів з БпЛА, застосувавши понад 500 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 21 керовану авіабомбу (КАБ) та 92 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей.

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