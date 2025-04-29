В Испании и Португалии почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута

По состоянию на 29 апреля на большей части территории Испании и Португалии восстановили энергоснабжение после масштабного отключения на Пиренейском полуострове.

Об этом пишет The Guardian, передает Укринформ.

По сообщению оператора электросетей REE, к утру вторника электроснабжение восстановлено почти на 90% территории материковой Испании. Также ночью электроснабжение было восстановлено в около 6,2 млн (из 6,5 млн) домохозяйств в Португалии.

Причины отключения пока не известны. Португальский оператор REN заявил, что оно вызвано "редким атмосферным явлением", известным как "индуцированная атмосферная вибрация".

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро заявил, что источник отключения "вероятно, находится в Испании". Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что отключение электроэнергии произошло в 12:33, когда за пять секунд "внезапно исчезло" 15 гигаватт вырабатываемой энергии, что эквивалентно 60% всей энергии, которая использовалась.

"Такого раньше никогда не случалось. Что вызвало такое внезапное исчезновение электроснабжения, эксперты до сих пор не смогли определить. Но они это сделают... Все потенциальные причины анализируются, и ни одна гипотеза или возможность не исключается", - заявил он.

Санчес поблагодарил Францию и Марокко за поставки дополнительной электроэнергии в Испанию и отметил, что текущий дефицит будет компенсирован за счет газа и гидроэлектростанций.

Как сообщалось, в Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения света. В результате была остановлена работа аэропортов, метро и пригородных поездов.