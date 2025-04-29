Рашисты ударили по Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома и предприятие

Войска РФ обстреляли территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 68-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожскую область.

"По меньшей мере 6 ударов нанесли россияне по одной из общин. Повреждения получили частные дома и сельскохозяйственное предприятие", - уточнил Федоров.

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