Рашисты ударили по Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома и предприятие
Войска РФ обстреляли территорию Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 68-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожскую область.
"По меньшей мере 6 ударов нанесли россияне по одной из общин. Повреждения получили частные дома и сельскохозяйственное предприятие", - уточнил Федоров.
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