РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11957 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
175 0

Рашисты ударили по Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома и предприятие

Удар по Запорожской области 28 апреля

Войска РФ обстреляли территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 68-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожскую область.

"По меньшей мере 6 ударов нанесли россияне по одной из общин. Повреждения получили частные дома и сельскохозяйственное предприятие", - уточнил Федоров.

Также читайте: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены семь человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27248) ранение (3385) Запорожская область (3093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 