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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено будинки та підприємство

Удар по Запорізькій області 28 квітня

Війська РФ обстріляли територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 68-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область.

"Щонайменше 6 ударів завдали росіяни по одній із громад. Ушкоджень зазнали приватні будинки та сільськогосподарське підприємство", - уточнив Федоров.

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