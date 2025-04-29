Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку, пошкоджено будинки та підприємство

Війська РФ обстріляли територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 68-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область.

"Щонайменше 6 ударів завдали росіяни по одній із громад. Ушкоджень зазнали приватні будинки та сільськогосподарське підприємство", - уточнив Федоров.

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