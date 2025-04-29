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Новости Контракт 18-24
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Молодые военные смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы, - законопроект

зсу,военный,сзч
Фото: 72 ОМБр

Правительство приняло проект закона, открывающий возможность военнослужащим совмещать службу с обучением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Согласно документу, военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут получать высшее или профессиональное предвысшее образование без отрыва от службы - с гарантиями сохранения места обучения и стипендии.

Кроме того, предусмотрено право на отпуск для сдачи экзаменов. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в законодательство в сферах образования и социальной защиты военнослужащих.

Документ должен быть рассмотрен и принят Верховной Радой.

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Автор: 

образование (2267) военнослужащие (6144)


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Топ комментарии
+7
Це як Залужний чи Буданов? Що і не вояка, і не спеціаліст? Хоча зараз набіжать захисники як першого, так і другого, але все ж один вояка добровільно поїхав подалі з України, інший відкриває синагоги...

А як же якість освіти? Який спеціаліст вийде після цього, коли однією ногою в бригаді штурмуєш посадки, іншою ногою залік здаєш...
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29.04.2025 15:25
+2
Ну, то ще те навчання буде.
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29.04.2025 15:45
+1
А кого навчати, тих хто через Тису гребе, чи авто волонтерам палить? Кацапи давно практикують таке виховання і підготовку молоді, а наші здрастє, прокинулись на третій рік війни…
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29.04.2025 15:52
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Це як Залужний чи Буданов? Що і не вояка, і не спеціаліст? Хоча зараз набіжать захисники як першого, так і другого, але все ж один вояка добровільно поїхав подалі з України, інший відкриває синагоги...

А як же якість освіти? Який спеціаліст вийде після цього, коли однією ногою в бригаді штурмуєш посадки, іншою ногою залік здаєш...
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29.04.2025 15:25 Ответить
баданов маудь не шеф розвідки а якийсь прес секретар або зам . не може голова такого поважного органу давати інтервью в ЗМІ та нести такі безвідповідальні речі.
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29.04.2025 15:38 Ответить
В Трускавецькому політеху можна навчатися дистанційно 😁😁
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29.04.2025 17:20 Ответить
Ну, то ще те навчання буде.
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29.04.2025 15:45 Ответить
А кого навчати, тих хто через Тису гребе, чи авто волонтерам палить? Кацапи давно практикують таке виховання і підготовку молоді, а наші здрастє, прокинулись на третій рік війни…
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29.04.2025 15:52 Ответить
Правильно! Подумаєш, майбутній хірург лише одним оком в книжку дивився, бо відбивав штурм кацапів. У нас же тих людей хоч сракою жуй, на практиці навчиться, так виходить?)
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29.04.2025 16:21 Ответить
Навіщо владі освічені громадяни? Жінки повинні народжувати юнітів для війни. Єгор Фірсов і Корчинський з Портніковим про це відверто кажуть. Корч взагалі каже, що треба гнати на фронт 14-річних і війна це весело
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29.04.2025 17:22 Ответить
А кого навчати, тих хто через Тису гребе

то зробіть нормальну службу, приберіть дебільну систему яка просуває командирів з совковим мисленням.
Систему де людей роблять офіцерами і дають керувати бойовим взводом без ввнз чи БД.
Коли на бзвп навчають ті хто побув на нулі кілька днів чи тижнів, або навіть взагалі без досвіду.
Де платять нещасні 20к, або взагалі виводять поза штат. А виплати по пораненню, часто треба добиватись самому, а інколи і з адвокатом.
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29.04.2025 16:36 Ответить
Ну, тобто то Ви саме мені, чи ще комусь ще кажете ?
Люди просто пишуть, що цей "законопроект" написаний замість того, щоб робити шось реальне.
Щоб вказати, що "депуати" шось для війська роблять, але в реальності - вони нічого не роблять, бо НІХТО таких на роботу не буде брати...
Й усе що можна буде з тим дипломом зробити, то "скрутити й в зад запхати" - щоб, за анекдотом - тіло простіше ідентифікувати було...
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29.04.2025 16:43 Ответить
Повністю погоджуюсь. Проте, ви помилились коментарем, або акаунтом)
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29.04.2025 16:55 Ответить
Яка, на×ер, стипендія при заочному навчанні? У нас в уряді кретини!
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29.04.2025 16:04 Ответить
Гарне рішення, головне щоб в такий спосіб не «навчали» всьому підряд і «панімножку»
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29.04.2025 16:17 Ответить
Ну, це як нинішній "окопний міністр" науки читав студентам такі "нагальні" лекції типу прямо з поля бою ) Ну, чого не можна просто УБД-шникам чи інвалідам війни зробити безкоштовне навчання (у випадку успішної здачі вступних іспитів чи тестів) після їх демобілізації чи списання з армії? Ну, який із солдата, що воює, студент, коли у нього є час на навчання, проведення лабораторних робіт та виробничої практикєи? Хіба, що 2 тижні у госпіталі після контузії чи поранення? Чому в зелені до всього, до чого дотягнуться їх липкі ручки, все перетворюється на гівно?
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29.04.2025 16:36 Ответить
 
 