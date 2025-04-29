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Молодые военные смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы, - законопроект
Правительство приняло проект закона, открывающий возможность военнослужащим совмещать службу с обучением.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Согласно документу, военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут получать высшее или профессиональное предвысшее образование без отрыва от службы - с гарантиями сохранения места обучения и стипендии.
Кроме того, предусмотрено право на отпуск для сдачи экзаменов. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в законодательство в сферах образования и социальной защиты военнослужащих.
Документ должен быть рассмотрен и принят Верховной Радой.
Топ комментарии
+7 Serhii #597124
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+2 Марта Шепель #549182
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+1 Sergii Ustim
показать весь комментарий29.04.2025 15:52
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А як же якість освіти? Який спеціаліст вийде після цього, коли однією ногою в бригаді штурмуєш посадки, іншою ногою залік здаєш...
то зробіть нормальну службу, приберіть дебільну систему яка просуває командирів з совковим мисленням.
Систему де людей роблять офіцерами і дають керувати бойовим взводом без ввнз чи БД.
Коли на бзвп навчають ті хто побув на нулі кілька днів чи тижнів, або навіть взагалі без досвіду.
Де платять нещасні 20к, або взагалі виводять поза штат. А виплати по пораненню, часто треба добиватись самому, а інколи і з адвокатом.
Люди просто пишуть, що цей "законопроект" написаний замість того, щоб робити шось реальне.
Щоб вказати, що "депуати" шось для війська роблять, але в реальності - вони нічого не роблять, бо НІХТО таких на роботу не буде брати...
Й усе що можна буде з тим дипломом зробити, то "скрутити й в зад запхати" - щоб, за анекдотом - тіло простіше ідентифікувати було...