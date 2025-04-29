Молодые военные смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы, - законопроект

Правительство приняло проект закона, открывающий возможность военнослужащим совмещать службу с обучением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Согласно документу, военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут получать высшее или профессиональное предвысшее образование без отрыва от службы - с гарантиями сохранения места обучения и стипендии.

Кроме того, предусмотрено право на отпуск для сдачи экзаменов. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в законодательство в сферах образования и социальной защиты военнослужащих.

Документ должен быть рассмотрен и принят Верховной Радой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": к проекту присоединились четыре бригады Госпогранслужбы