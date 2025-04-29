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Молоді військові зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби, - законопроєкт
Уряд ухвалив проєкт закону, що відкриває можливість військовослужбовцям поєднувати службу з навчанням.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Згідно з документом, військові віком від 18 до 25 років зможуть отримувати вищу або фахову передвищу освіту без відриву від служби - з гарантіями збереження місця навчання та стипендії.
Крім того, передбачено право на відпустку для складання іспитів. Законопроєктом пропонується внести відповідні зміни до законодавства в сферах освіти й соціального захисту військовослужбовців.
Документ має бути розглянутий і ухвалений Верховною Радою.
Топ коментарі
+6 Serhii #597124
показати весь коментар29.04.2025 15:25
+2 Марта Шепель #549182
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+1 Sergii Ustim
показати весь коментар29.04.2025 15:52
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А як же якість освіти? Який спеціаліст вийде після цього, коли однією ногою в бригаді штурмуєш посадки, іншою ногою залік здаєш...
то зробіть нормальну службу, приберіть дебільну систему яка просуває командирів з совковим мисленням.
Систему де людей роблять офіцерами і дають керувати бойовим взводом без ввнз чи БД.
Коли на бзвп навчають ті хто побув на нулі кілька днів чи тижнів, або навіть взагалі без досвіду.
Де платять нещасні 20к, або взагалі виводять поза штат. А виплати по пораненню, часто треба добиватись самому, а інколи і з адвокатом.
Люди просто пишуть, що цей "законопроект" написаний замість того, щоб робити шось реальне.
Щоб вказати, що "депуати" шось для війська роблять, але в реальності - вони нічого не роблять, бо НІХТО таких на роботу не буде брати...
Й усе що можна буде з тим дипломом зробити, то "скрутити й в зад запхати" - щоб, за анекдотом - тіло простіше ідентифікувати було...