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Новини Контракт 18-24
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Молоді військові зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби, - законопроєкт

зсу,військовий,сзч
Фото: 72 ОМБр

Уряд ухвалив проєкт закону, що відкриває можливість військовослужбовцям поєднувати службу з навчанням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з документом, військові віком від 18 до 25 років зможуть отримувати вищу або фахову передвищу освіту без відриву від служби - з гарантіями збереження місця навчання та стипендії.

Крім того, передбачено право на відпустку для складання іспитів. Законопроєктом пропонується внести відповідні зміни до законодавства в сферах освіти й соціального захисту військовослужбовців.

Документ має бути розглянутий і ухвалений Верховною Радою.

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Автор: 

освіта (1302) військовослужбовці (4761)


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Топ коментарі
+6
Це як Залужний чи Буданов? Що і не вояка, і не спеціаліст? Хоча зараз набіжать захисники як першого, так і другого, але все ж один вояка добровільно поїхав подалі з України, інший відкриває синагоги...

А як же якість освіти? Який спеціаліст вийде після цього, коли однією ногою в бригаді штурмуєш посадки, іншою ногою залік здаєш...
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29.04.2025 15:25
+2
Ну, то ще те навчання буде.
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29.04.2025 15:45
+1
А кого навчати, тих хто через Тису гребе, чи авто волонтерам палить? Кацапи давно практикують таке виховання і підготовку молоді, а наші здрастє, прокинулись на третій рік війни…
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29.04.2025 15:52
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Це як Залужний чи Буданов? Що і не вояка, і не спеціаліст? Хоча зараз набіжать захисники як першого, так і другого, але все ж один вояка добровільно поїхав подалі з України, інший відкриває синагоги...

А як же якість освіти? Який спеціаліст вийде після цього, коли однією ногою в бригаді штурмуєш посадки, іншою ногою залік здаєш...
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29.04.2025 15:25 Відповісти
баданов маудь не шеф розвідки а якийсь прес секретар або зам . не може голова такого поважного органу давати інтервью в ЗМІ та нести такі безвідповідальні речі.
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29.04.2025 15:38 Відповісти
Ну, то ще те навчання буде.
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29.04.2025 15:45 Відповісти
А кого навчати, тих хто через Тису гребе, чи авто волонтерам палить? Кацапи давно практикують таке виховання і підготовку молоді, а наші здрастє, прокинулись на третій рік війни…
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29.04.2025 15:52 Відповісти
Правильно! Подумаєш, майбутній хірург лише одним оком в книжку дивився, бо відбивав штурм кацапів. У нас же тих людей хоч сракою жуй, на практиці навчиться, так виходить?)
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29.04.2025 16:21 Відповісти
А кого навчати, тих хто через Тису гребе

то зробіть нормальну службу, приберіть дебільну систему яка просуває командирів з совковим мисленням.
Систему де людей роблять офіцерами і дають керувати бойовим взводом без ввнз чи БД.
Коли на бзвп навчають ті хто побув на нулі кілька днів чи тижнів, або навіть взагалі без досвіду.
Де платять нещасні 20к, або взагалі виводять поза штат. А виплати по пораненню, часто треба добиватись самому, а інколи і з адвокатом.
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29.04.2025 16:36 Відповісти
Ну, тобто то Ви саме мені, чи ще комусь ще кажете ?
Люди просто пишуть, що цей "законопроект" написаний замість того, щоб робити шось реальне.
Щоб вказати, що "депуати" шось для війська роблять, але в реальності - вони нічого не роблять, бо НІХТО таких на роботу не буде брати...
Й усе що можна буде з тим дипломом зробити, то "скрутити й в зад запхати" - щоб, за анекдотом - тіло простіше ідентифікувати було...
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29.04.2025 16:43 Відповісти
Яка, на×ер, стипендія при заочному навчанні? У нас в уряді кретини!
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29.04.2025 16:04 Відповісти
Гарне рішення, головне щоб в такий спосіб не «навчали» всьому підряд і «панімножку»
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29.04.2025 16:17 Відповісти
Ну, це як нинішній "окопний міністр" науки читав студентам такі "нагальні" лекції типу прямо з поля бою ) Ну, чого не можна просто УБД-шникам чи інвалідам війни зробити безкоштовне навчання (у випадку успішної здачі вступних іспитів чи тестів) після їх демобілізації чи списання з армії? Ну, який із солдата, що воює, студент, коли у нього є час на навчання, проведення лабораторних робіт та виробничої практикєи? Хіба, що 2 тижні у госпіталі після контузії чи поранення? Чому в зелені до всього, до чого дотягнуться їх липкі ручки, все перетворюється на гівно?
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29.04.2025 16:36 Відповісти
 
 