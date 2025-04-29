Молоді військові зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби, - законопроєкт

Уряд ухвалив проєкт закону, що відкриває можливість військовослужбовцям поєднувати службу з навчанням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з документом, військові віком від 18 до 25 років зможуть отримувати вищу або фахову передвищу освіту без відриву від служби - з гарантіями збереження місця навчання та стипендії.

Крім того, передбачено право на відпустку для складання іспитів. Законопроєктом пропонується внести відповідні зміни до законодавства в сферах освіти й соціального захисту військовослужбовців.

Документ має бути розглянутий і ухвалений Верховною Радою.

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