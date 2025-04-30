Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО

Утром 30 апреля 2025 года Киевскую область атакуют вражеские "Шахеды", на территории региона работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также сейчас есть угроза для Черкасской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевскую область атакуют беспилотники, работает ПВО, - ОВА

Больше информации на эту минуту не известно.

Как сообщалось, утром враг снова атакует Украину "Шахедами".