Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО
Утром 30 апреля 2025 года Киевскую область атакуют вражеские "Шахеды", на территории региона работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Также сейчас есть угроза для Черкасской области.
Больше информации на эту минуту не известно.
Как сообщалось, утром враг снова атакует Украину "Шахедами".
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