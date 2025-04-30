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Новини Атака шахедів на Київщину
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Київщину атакують "Шахеди": працює ППО

шахед над Київщиною

Зранку 30 квітня 2025 року Київщину атакують ворожі "Шахеди", на території регіону працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Також наразі є загроза для Черкащини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, зранку ворог знову атакує Україну "Шахедами".

Автор: 

Київська область (4035) ППО (3205) Шахед (1020)


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