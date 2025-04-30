Київщину атакують "Шахеди": працює ППО

Зранку 30 квітня 2025 року Київщину атакують ворожі "Шахеди", на території регіону працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Також наразі є загроза для Черкащини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, зранку ворог знову атакує Україну "Шахедами".