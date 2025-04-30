Войска РФ нанесли удары по промышленной инфраструктуре Балаклеи
Войска РФ нанесли удары по гражданской промышленной инфраструктуре Балаклеи на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес удары по гражданской промышленной инфраструктуре! Остается вероятность повторных ударов! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
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