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Війська РФ ударили по промисловій інфраструктурі Балаклії
Війська РФ завдали ударів по цивільній промисловій інфраструктурі Балаклії на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог наніс удари по цивільній промисловій інфраструктурі! Залишається ймовірність повторних ударів! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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