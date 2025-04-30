Війська РФ ударили по промисловій інфраструктурі Балаклії

Війська РФ завдали ударів по цивільній промисловій інфраструктурі Балаклії на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс удари по цивільній промисловій інфраструктурі! Залишається ймовірність повторних ударів! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

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