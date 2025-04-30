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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Перемещения колонн вражеской техники вдоль границы не наблюдается, - Демченко

Россияне в течение дня обстреляли 11 общин Сумщины

Сейчас у границы Украины со стороны РФ не наблюдается перемещения колонн вражеской техники. Впрочем, в относительной удаленности от границы войска РФ держат технику, которую накопили еще в 2024 году для отвоевания Курщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Сказать, что в непосредственной близости к нашей границе там движутся колонны техники, перемещаясь туда-сюда, - этого не наблюдается. И если говорить об отдельных участках, где враг применяет тактику малых штурмовых групп, это в пределах Сумской области, или же пытается осуществлять штурмовые действия на определенных участках Харьковской области, то таких больших колонн техники, которые бы враг там скапливал или применял для прорыва нашей границы, не наблюдается", - сообщил Демченко.

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В то же время, по словам спикера, в пределах Сумской области и в направлении Харьковщины на определенной удаленности от границы враг еще раньше, начиная с прошлого года, скопил и технику, и личный состав, которые, собственно, и применяет для выбивания Сил обороны Украины с Курщины. Так же напротив Харьковской области враг концентрирует технику для движения в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск.

"Если говорить о Волчанске сейчас, то это то направление, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь углубиться на территории Украины", - напомнил Демченко.

Автор: 

Госпогранслужба (6447) Демченко Андрей (285)


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30.04.2025 10:59 Ответить
Неділя, 20 лютого 2022, 19:12

Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".

Джерело: Резніков в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.
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30.04.2025 11:00 Ответить
Ну так, зелені ******* танці. Різні - танці з зірками, танець краба, а особливо - танці на граблях.
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30.04.2025 11:05 Ответить
Це був геніальний хід Зеленського, призначити на саботаж ВСУ Резнікова. Мадяр досі згадує весільні дрони в кожному відео. Так зображувати лунатіка не от міра сего.... Зато ніхто не розстріляв та навіть не посадив. А чо з душевно вбогого взять....
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30.04.2025 11:08 Ответить
а може її як потенціально-неблаганадежну віключити від соска?
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30.04.2025 11:01 Ответить
"Переміщення колон ворожої техніки вздовж кордону не спостерігається..." Джерело: https://censor.net/ua/n3549583

А поперек кордону?
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30.04.2025 11:08 Ответить
 
 