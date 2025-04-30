Перемещения колонн вражеской техники вдоль границы не наблюдается, - Демченко

Сейчас у границы Украины со стороны РФ не наблюдается перемещения колонн вражеской техники. Впрочем, в относительной удаленности от границы войска РФ держат технику, которую накопили еще в 2024 году для отвоевания Курщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Сказать, что в непосредственной близости к нашей границе там движутся колонны техники, перемещаясь туда-сюда, - этого не наблюдается. И если говорить об отдельных участках, где враг применяет тактику малых штурмовых групп, это в пределах Сумской области, или же пытается осуществлять штурмовые действия на определенных участках Харьковской области, то таких больших колонн техники, которые бы враг там скапливал или применял для прорыва нашей границы, не наблюдается", - сообщил Демченко.

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В то же время, по словам спикера, в пределах Сумской области и в направлении Харьковщины на определенной удаленности от границы враг еще раньше, начиная с прошлого года, скопил и технику, и личный состав, которые, собственно, и применяет для выбивания Сил обороны Украины с Курщины. Так же напротив Харьковской области враг концентрирует технику для движения в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск.

"Если говорить о Волчанске сейчас, то это то направление, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь углубиться на территории Украины", - напомнил Демченко.